THEVIC20: torna il mitico computer anni '80

Dopo THEC64, ovviamente ispirato al Commodore 64, ritorna un altro classico senza tempo, il VIC-20. Anche in questo caso si tratta di una versione full-size, sviluppata da Retro Games Ltd. e distribuita da Koch Media.

Lanciato da Commodore nel 1981, l’originale VIC-20 è diventato il primo computer a vendere un milione di unità e ancora oggi occupa un posto speciale nel cuore dei suoi ex proprietari. Antesignano dello stesso Commodore 64, il VIC-20 era pensato come home computer per la famiglia e per il gioco. E ritorna dopo 40 anni. Il rilascio della nuova versione, infatti, è previsto per il prossimo 23 ottobre.

THEVIC20 viene definito come una variante di THEC64. Di dimensione standard, ha una tastiera completamente funzionante, include un joystick classico micro-switch che si inserisce ad una delle quattro porte USB e si collega ad una qualsiasi TV moderna tramite HDMI. È dotato di tre modalità: avvio direttamente in VIC-20 BASIC originale, C64 BASIC o Games Carousel per giocare ad uno dei 64 titoli integrati a 50Hz o 60Hz, con filtri CRT / modalità schermo opzionali.

Oltre alle classiche modalità BASIC VIC-20 e C64, i 64 giochi preinstallati includono classici VIC-20 e C64 come Arcadia e Laser Zone (VIC-20), California Games, Paradroid e Boulder Dash (C64); più tutte le nuove aggiunte come Metagalactic Llamas, Subspace Striker, Mega Vault e Gridrunner (VIC-20); insieme allo sparatutto pubblicato recentemente Galencia (C64) e l’avventura classica Planet of Death (C64).