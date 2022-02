The Wolf Among Us 2 si mostra nel primo trailer: arriverà su console e PC nel 2023

Dopo una lunga assenza dalle scene, The Wolf Among Us 2 è finalmente tornato a mostrarsi in azione. Annunciato per la prima volta nel 2017 (come Season 2), il sequel dell'acclamata avventura grafica di Telltale Games riceve il primo trailer in-engine, grazie al quale scopriamo quando e dove debutterà la nuova storia di Bigby Wolf. Il gioco è stato presentato poche ore fa da Geoff Keighley, in occasione di un evento speciale legato al Summer Game Fest.

The Wolf Among Us 2 è davvero realtà: vediamolo in azione

Bigby è tornato per allietare i fan di una delle avventure narrative più apprezzate del variegato catalogo di Telltale. Il primo trailer ci permette di dare un primo sguardo ravvicinato a The Wolf Among Us 2, sequel basato su Unreal Engine 4 che esibisce un'importante evoluzione tecnica rispetto al titolo rilasciato nell'ormai lontano 2013. Le scene evidenziano animazioni facciali più realistiche e un sistema d'illuminazione che rende finalmente giustizia al peculiare stile visivo con cui Telltale prova a replicare i toni noir del fumetto di Bill Willingham (Fables).

Come rivela Geoff Keighley, The Wolf Among Us 2 arriverà nel corso del 2023. Telltale Games e AdHoc Studio - team formato da ex veterani della stessa Telltale - porteranno il gioco sia sulle console di vecchia generazione (PS4, Xbox One) che su quelle last-gen (PS5, Xbox Series X/S). L'avventura narrativa, in formato episodico, arriverà anche su PC tramite Epic Games Store.

Ricordiamo che The Wolf Among Us 2 - o meglio, la Season 2 del gioco originale - aveva visto un'interruzione dello sviluppo dovuta ai problemi interni di Telltale Games che, nel settembre 2018, aveva chiuso le attività licenziando il 90% del suo personale. Gran parte delle proprietà intellettuali di Telltale sono state acquisite da LCG Entertainment, compagnia che ha inaugurato un vero e proprio rilancio della storica software house. Il sequel di The Wolf Among Us rientra dunque tra i progetti della 'nuova' Telltale, che si è già dichiarata pronta a lavorare su una nuova IP.