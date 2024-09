The Sims 5 non si farà: Electronic Arts svela i dettagli sul futuro della serie

Electronic Arts ha confermato che non ci sarà un The Sims 5. Il publisher continuerà ad espandere il quarto capitolo con nuovi contenuti ed esperienze, mentre il misterioso Project Rene sarà un'esperienza online completamente nuova. In arrivo anche un film dedicato al simulatore di vita.

Durante un'intervista con Variety, la vicepresidente di Electronic Arts e General Manger di The Sims, Kate Gorman, ha svelato i piani per il futuro della serie. Il publisher non ha intenzione di pubblicare un "The Sims 5", così da consentire ai giocatori di mantenere i loro oggetti e progressi.

"Storicamente, il modo di pensare al franchise è che è iniziato con The Sims 1, poi è continuato con The Sims 2, 3 e poi 4. E sono stati visti come sostituti dei prodotti precedenti. Quello a cui stiamo lavorando con la nostra community è questa nuova era di The Sims. Non lavoreremo più su sostituzioni di progetti precedenti; aggiungeremo solo al nostro universo" ha spiegato Gorman.

Alla domanda, se ci fosse in programma un "The Sims 5", la responsabile ha detto chiaramente di no. Tuttavia, ha anche spiegato che tutto ciò che ci si aspetterebbe da un nuovo gioco verrà integrato in The Sims 4.

"Continueremo a portare l'esperienza di simulazione HD e ciò che le persone vorrebbero da un '5', ma non significa che ti faremo ricominciare da capo, che azzereremo tutti i tuoi progressi e ti faremo sentire come se stessi perdendo tutto quello che hai raggiunto nel 4" ha detto Gorman.

"Quelle creazioni sono il tuo progresso, il tuo legame. Non vogliamo azzerare i tuoi progressi. E quindi non si tratta di quale sia il numero del gioco, ma sappi che il futuro del franchise è orientato al mantenimento dei tuoi progressi, degli oggetti tra i titoli e all'ottenimento di un'esperienza continua, che non abbia un inizio e una fine".

Gorman ha fatto anche chiarezza sul misterioso "Project Rene", un nome che si ipotizzava individuasse The Sims 5. In realtà, si tratta di un'esperienza multiplayer completamente separata dal gioco offline. Non è, quindi, una modalità di The Sims 4, ma un vero e proprio capitolo a sé stante.

Una nota dell'editore chiarisce: "Project Rene è un'esperienza a sé stante incentrata sulla creazione di modi per far incontrare, connettere e condividere gli amici giocando insieme in un mondo tutto nuovo. Nell'autunno del 2024 si terrà un piccolo playtest su invito di Project Rene, per dare un primo sguardo a un'esperienza multigiocatore che esplora la possibilità di unirsi ad amici e altri giocatori in un luogo condiviso".

Nel frattempo, Electronic Arts ha anche confermato l'esistenza di un film dedicato al franchise di The Sims. La pellicola sarà prodotta dal publisher in collaborazione con Amazon MGM Studios. Parteciperà alla produzione anche LuckyChap, lo studio cinematografico fondato da Margot Robbie.

"Siamo davvero entusiasti di annunciare che, in collaborazione con Amazon MGM Studios, il nostro team sta lavorando a un film basato su The Sims" si legge nel comunicato. "Kate Herron sarà alla regia, nonché alla sceneggiatura insieme a Briony Redman".

Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma il publisher ha anticipato che maggiori informazioni verranno condivise il prossimo anno, in occasione del venticinquesimo anniversario del franchise di The Sims.