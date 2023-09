The Medium e Lies of P : 2 giochi da non perdere su Mac

Bloober Team ha annunciato che The Medium è disponibile nativamente su tutti i Mac dotati di chip Apple Silicon. Il gioco è stato ottimizzato per sfruttare appieno il chip Apple Silicon e le caratteristiche di Metal 3, come MetalFX Upscaling, in modo da offrire un gameplay reattivo in ossequio alle caratteristiche di questo gioco, che vede due mondi sovrapposti. Questo rilascio arriva dopo l’anteprima ufficiale di Layers of Fear a giugno, uno dei primi giochi Unreal Engine 5 di alto profilo ad arrivare su Mac. Sviluppato sempre da Bloober Team, sarà basato sulle medesime tecnologie messe a disposizione di Apple per facilitare la realizzazione di videogiochi per le proprie piattaforme.

Tra i giochi più ambiziosi della house di origine polacca che si occupa di giochi horror, The Medium è un titolo psicologico da giocare in terza persona, caratterizzato da un gameplay che si sviluppa su una doppia realtà, in due mondi separati ma visualizzati contemporaneamente. Il gioco è ambientato alla fine degli anni ‘90 e ha come protagonista Marianne, una sensitiva che indaga sull’Hotel Niwa, ormai abbandonato, in cerca di risposte sul suo passato. The Medium permette agli utenti di esplorare contemporaneamente il mondo fisico e quello degli spiriti e di utilizzare le interazioni tra i due per risolvere enigmi, sbloccare percorsi e risvegliare ricordi di eventi passati. Il mondo degli spiriti è un oscuro riflesso speculare della nostra realtà ed è stato modellato e progettato ispirandosi ai dipinti dell’artista surrealista distopico polacco Zdzisław Beksiński. La colonna sonora di questo gioco è stata co-composta da Arkadiusz Reikowski e da Akira Yamaoka. The Medium è stato originariamente rilasciato per Microsoft Windows e Xbox Series X/S il 28 gennaio 2021.

Non è l'unica notizia interessante per chi gioca su Mac. Uno dei giochi più attesi di quest'anno, Lies of P, uscirà infatti anche su Mac App Store, come parte del lancio ufficiale del gioco, il 19 settembre 2023. Il gioco sarà disponibile sui Mac dotati di Apple Silicon. Lies of P sarà lanciato contemporaneamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Lies of P è un Souls like che si rifà alla storia di Pinocchio. I giocatori vestiranno i panni di P, un burattino che deve farsi strada attraverso la città di Krat nel suo inarrestabile viaggio per trovare Geppetto e diventare finalmente umano. Lies of P presenta un mondo elegante e pieno di tensione, punta a un profondo sistema di combattimento e di personalizzazione del personaggio e una storia avvincente con interessanti scelte narrative in cui più bugie vengono dette, più P diventa umano, dove prevale il motto: "in un mondo pieno di bugie, non ci si può fidare di nessuno..."