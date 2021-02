The Last of Us, la serie: da Game of Thrones e The Mandalorian, ecco i volti di Ellie e Joel

Ci sono grandi novità per la serie TV di The Last of Us in produzione presso HBO - con la collaborazione di Sony. Annunciato nel marzo 2020, lo show televisivo si trova ancora in fase di pre-produzione, ma sono stati appena resi noti i nomi degli attori che presteranno il proprio talento ai due protagonisti: Pedro Pascal interpreterà Joel, mentre Bella Ramsey sarà il volto di Ellie.

Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno le star di The Last of Us

The Hollywood Reporter è stata la prima testata a segnalare il coinvolgimento dei due attori, entrambi provenienti dalla pluriacclamata serie di Game of Thrones, altro prodotto targato HBO.

Bella Ramsey, classe 2003, vestirà i panni di Ellie, co-protagonista di The Last of Us e del più recente sequel sbarcato su PlayStation 4 lo scorso giugno. Nella serie ispirata ai romanzi di George R. R. Martin la Ramsey ha interpretato Lyanna Mormont, giovanissima e coraggiosa leader di Casa Mormont, ruolo che le ha dato grande notorietà nel mondo del piccolo schermo.

La notizia è stata riportata anche dallo stesso Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog e direttore creativo della serie The Last of Us.

We're absolutely thrilled to have Bella join the TLoU family! https://t.co/4v9TbLhcMr — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Druckmann ha inoltre dato il benvenuto a Pedro Pascal, interprete di Joel. Lo avevamo visto in Game of Thrones nel ruolo del carismatico Oberyn Martell, ma l'attore cileno è ancora più noto per aver indossato la corazza di Din Djarin, protagonista di The Mandalorian - show che ha recentemente conquistato una candidatura come Miglior serie drammatica ai Golden Globe.



Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Parliamo di due attori a dir poco talentuosi e, personalmente, non vediamo l'ora di vederli in azione nell'attesissima serie televisiva dedicata a The Last of Us. Ricordiamo che la sceneggiatura sarà curata da Craig Mazin, autore di Chernobyl, e dallo stesso Neil Druckmann; entrambi saranno inoltre produttori esecutivi dello show. Stando alle informazioni raccolte da The Hollywood Reporter, l'episodio pilota sarà diretto dal regista Kantemir Balagov (La ragazza d'autunno).