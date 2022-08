The Last of Us: HBO Max condivide il primo teaser trailer della serie TV

Cresce l'attesa per il debutto di The Last of Us, serie TV dedicata all'omonimo videogioco di successo sviluppato da Naughty Dog per le console PlayStation.

A un anno dalla pubblicazione della prima immagine tratta dallo show, HBO Max rilascia un teaser trailer che ci permette di dare uno sguardo ravvicinato a Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente dagli attori Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Il Trono di Spade).

The Last of Us, l'adattamento televisivo nel primo trailer



Il primo teaser di The Last of Us proviene da un filmato promozionale condiviso da HBO Max poche ore fa. Qui vediamo le più popolari produzioni on demand dell'emittente statunitense, tra cui figurano Succession, The White Lotus e la più recente House of the Dragon.

Al termine del video troviamo alcune sequenze tratte dall'adattamento televisivo di The Last of Us. Parliamo di poco più di 20 secondi di materiale, quanto basta per regalare ai fan dell'acclamato videogioco una prima occhiata ai protagonisti. Vediamo finalmente in azione Pedro Pascal nei panni di Joel, affiancato dalla giovane Bella Ramsey che interpreterà Ellie.

Il trailer ci permette inoltre di osservare la bontà della scenografia, che a una prima occhiata si dimostra decisamente fedele agli scenari apocalittici del survival di Naughty Dog. Riusciamo persino a osservare da vicino un infetto e, dunque, le spore del fungo Cordyceps. Non solo, ma nel filmato appare anche il carismatico Nick Offerman (Parks and Recreation): reciterà nel ruolo di Bill, trafficante che incontriamo durante gli eventi del primo capitolo di The Last of Us.

La serie TV scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e da Neil Druckmann debutterà su HBO Max nel 2023, con una prima stagione composta da dieci episodi - ciascuno di essi durerà circa un'ora. È proprio Druckmann a stuzzicare i fan in trepidante attesa: l'autore originale del gioco, e attuale co-presidente di Naughty Dog, ha commentato il suddetto teaser dichiarando che "non abbiamo visto ancora niente", lasciando intendere che ne vedremo delle belle.

You ain’t seen nothing yet. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) August 21, 2022

The Last of Us Parte I: recensione in arrivo!



A proposito del gioco originale, The Last of Us (2013) si appresta a tornare con un promettente remake basato che sfrutta le nuove tecnologie offerte da PlayStation 5.