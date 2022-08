Prezzi gonfiati di giochi e acquisti in-game: denuncia da 6 miliardi di euro per Sony PlayStation

Sony avrebbe creato sul PlayStation Store le condizioni che avrebbero portato a un incremento medio del prezzo di tutti i videogiochi e gli altri contenuti digitali. Lo afferma Alex Neill, punto di riferimento nel settore dei diritti dei consumatori nel Regno Unito, che ha promosso un'azione legale contro il colosso giapponese che coinvolge 9 milioni di utenti e che può portare a un risarcimento di 5 miliardi di sterline (quasi 5,9 miliardi di euro).

Nel 2016, secondo i querelanti, Sony avrebbe aumentato le commissioni per gli sviluppatori che vogliono vendere il loro software su PlayStation Store portandole al 30%. Questo avrebbe progressivamente indotto gli sviluppatori ad aumentare i prezzi dei giochi e dei contenuti digitali in-game, definiti "sproporzionati rispetto al costi che ha Sony per fornire i propri servizi".

Sony viene accusata di aver implementato una strategia anticoncorrenziale, che nel corso degli anni ha portato complessivamente a un esborso di 5 miliardi di sterline da parte degli utenti che hanno acquistato software su PlayStation Store. Sony sfrutta una posizione dominante nel settore della distribuzione dei giochi per la sua piattaforma PlayStation, e può applicare le proprie condizioni senza conseguenze. A dire il vero, comunque, si tratta di politiche molto simili a quelle messe in atto da altri titolari di piattaforme, come Google, Apple e Valve. Tutte queste aziende, infatti, richiedono agli sviluppatori commissioni di entità simile per la pubblicazione sulle rispettive piattaforme di distribuzione.

Secondo la richiesta presentata venerdì al Competition Appeal Tribunal, chiunque nel Regno Unito abbia acquistato giochi digitali o contenuti aggiuntivi sulla propria console o tramite il PlayStation Store dal 19 agosto 2016 ha potenzialmente diritto a un risarcimento. Il danno stimato per ogni singolo membro della class action è stimato tra £ 67 e £ 562, al netto degli interessi. "Con questa azione legale difendo milioni di persone nel Regno Unito che sono state inconsapevolmente addebitate di costi eccessivi" ha detto Alex Neill secondo quanto riportato da Sky News. "Crediamo che Sony abbia abusato della sua posizione e derubato i suoi clienti".

"Le azioni di Sony hanno portato a un sensibile aumento dei prezzi in un periodo in cui le persone non possono permettersi di spendere di più" per via dell'inflazione in corso. Si attende la reazione di Sony.