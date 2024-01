The Elder Scrolls: Castles, un nuovo gioco mobile da Bethesda dopo Fallout Shelter

Con oltre 170 milioni di download, Fallout Shelter è considerato uno dei più grandi successi commerciali di Bethesda Softworks. Per chi non conoscesse lo spin-off dell'iconica serie post-apocalittica, si tratta di un gioco gestionale progettato esclusivamente per i dispositivi mobile (Android, iOS), sui quali è disponibile - in forma gratuita - dal 2015. Stando ai dati raccolti da Sensor Tower, questo 'piccolo' gioco per smartphone e tablet ha permesso a Bethesda di incassare la bellezza di 100 milioni di dollari in poco più di quattro anni.

Sembra che la casa di Rockville sia intenzionata a replicare tale impresa puntando su un'altra delle sue proprietà intellettuali più popolari: The Elder Scrolls. Nasce così Castles, gioco mobile annunciato ufficialmente poche ore fa, ma che era stato 'silenziosamente' lanciato su Android già lo scorso settembre. Ora è disponibile in forma completa, ma solo in alcuni paesi.

Dopo Fallout Shelter, arriva il momento di TES: Castles

"Crea la tua dinastia in The Elder Scrolls: Castles, un nuovo gioco mobile in cui dovrai affrontare le sfide poste dalla gestione del tuo castello nel corso degli anni, inviare in missione i sudditi e bilanciare le necessità di nobili e cittadini comuni". Così Bethesda Game Studios ha presentato Castles sui suoi canali social, allegando un artwork che annuncia la possibilità di pre-registrarsi su App Store e Google Play. È stato anche pubblicato il primo filmato gameplay.

Non si conoscono molti dettagli sulla produzione di Castles, ma possiamo ricordare che, nel 2022, Todd Howard aveva stuzzicato i giocatori parlando di un nuovo gioco mobile in sviluppo presso Bethesda Game Studios; inutile dire che in quell'occasione Howard aveva menzionato più volte Shelter, ammiccando all'esplosivo successo del gestionale post-apocalittico.

Poche ore fa è dunque arrivato il reveal ufficiale, così come un 'soft launch' riservato esclusivamente per le Filippine. Bethesda ha quindi affermato che The Elder Scrolls: Castles "sarà pubblicato in altri paesi nel corso dei prossimi mesi", senza tuttavia offrire indizi su una più specifica finestra di lancio. Una strategia comunicativa che oseremmo definire inusuale.

In ogni caso, visitando il sito ufficiale dedicato a The Elder Scrolls: Castles è possibile effettuare la suddetta pre-registrazione. Come c'era d'aspettarsi, il nuovo gestionale è sviluppato dallo stesso team di Bethesda che ha dato i natali a Fallout Shelter.

Ricordiamo che tra poche ore Microsoft e Bethesda presenteranno le ultime novità inerenti alla line-up Xbox. Alle ore 21.00 avrà infatti inizio il Developer_Direct che vedrà protagonisti alcuni sviluppatori degli Xbox Game Studios, tra cui MachineGames (Indiana Jones), Obsidian (Avowed), Ninja Theory (Hellblade II: Senua's Saga) e Oxide Games (Ara: History Untold). A questo punto, non escluderemmo che ci sia anche un piccolo spazio dedicato anche a Castles.