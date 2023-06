The Crew Motorfest, parte la sfida a Forza Horizon

In occasione dell'Ubisoft Forward è stato presentato The Crew Motorfest, nuovo titolo della saga di corse che si espande significativamente rispetto al passato. Il nuovo gioco è un omaggio a Forza Horizon al quale si ispira a dir poco profondamente e sarà disponibile per Xbox Series X|S, PS5 e PC dal 14 settembre.

Il video di presentazione ci ha ricordato l'apertura di Forza Horizon 4, durante la quale si veniva catapultati da un veicolo all'altro attraversando tutti i tipi di fondo su cui correre. Anche i colori del Motorfest richiamano quelli dell'Horizon Festival creato dai ragazzi di Playground Games.

D'altro canto, il nuovo The Crew incarna lo spirito del concorrente consentendo ai giocatori di correre praticamente su qualsiasi veicolo, recente e non. All'interno del gioco ci saranno diverse playlist, ognuna dedicata a una categoria di veicoli ben definita. Un esempio può essere la Neon Japan, in cui il giocatore potrà mettersi al volante dei bolidi giapponesi in uno scenario che ricostruisce le corse clandestine in quel di Tokyo.

Non mancheranno neanche le vetture d'epoca, che riporteranno alla luce vecchie glorie: si, potrete gareggiare a bordo di un Volkswagen Bulli. Naturalmente, in linea con quanto offerto dai Microsoft Studios, saranno presenti fuoristrada, hypercar, muscle americane e perfino le Formula 1. Sullo sfondo, l'isola di O'ahu nelle Hawaii.

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo capitolo è che ai giocatori dei precedenti The Crew sarà consentito importare l'intero parco auto all'interno del nuovo titolo. Il gioco è già disponibile al preordine in tre diverse edizioni: Standard, Gold e Ultimate.

La seconda comprende anche lo Year One Pass il quale include 25 auto aggiuntive di cui tre disponibili al lancio mentre le altre saranno aggiunte a coppie con cadenza mensile. La Ultimate Edition, invece, è la più completa e oltre al pass annuale fornisce il Fitted Pack, che aggiunge le edizioni Fitted della Porsche 718 Spyder e della Honda Civic Type R, oltre che alcuni elementi di personalizzazione.