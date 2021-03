The Bus vi permette di guidare un autobus in una Berlino realistica

Aerosoft, prolifica software house esperta in simulatori, e il team di sviluppo TML Studios annunciano la disponibilità di The Bus su Steam in versione Accesso Anticipato. Si tratta di un promettente simulatore di guida di autobus urbani ambientato nella capitale della Germania, Berlino, riprodotta in maniera sorprendente e in scala 1:1.

The Bus: simulatore di guida di autobus su Steam

The Bus è solamente l'ultimo dei simulatori di autobus di TML Studios, un team di sviluppo che ha sede in Germania, precisamente a Erfurt, e che in precedenza ha realizzato gli apprezzati Tourist Bus Simulator, ambientato sull'isola vacanziera di Fuerteventura, e Fernbus Coach Simulator, con i popolari autobus interurbani FlixBus.

Nel nuovo simulatore, i giocatori possono godere di una Berlino meticolosamente ricostruita, esplorabile sia a bordo del veicolo che a piedi. In The Bus bisogna trasportare i passeggeri su diverse linee della città, rispettando gli orari. Non manca la componente gestionale, con i giocatori che possono organizzare le varie linee e gli orari, oltre che gestire la vendita dei biglietti.

TML Studios ha fatto un gran lavoro dal punto di vista tecnico, implementando un sistema meteorologico rigoroso, l'alternanza del giorno con la notte e il traffico dinamico. L'intelligenza artificiale, infatti, controlla pedoni e automobilisti per ricreare un'esperienza di gioco il più possibile coinvolgente.

Ci sono diverse modalità di gioco (Realistica, Arcade e personalizzata) e la possibilità di condividere l'esperienza con altri giocatori nella modalità multiplayer online. Non manca il supporto al modding, con strumenti di sviluppo messi a disposizione della community. The Bus, inoltre, supporta vari volanti con o senza pedali, ma può essere giocato in maniera comoda anche con mouse e tastiera.

TML Studios promette, poi, di mantenere The Bus aggiornato nel corso del tempo, attraverso miglioramenti tecnici, nuove modalità multiplayer e tratte da percorrere, oltre che nuovi modelli di autobus. Fin da subito è disponibile in varie lingue, italiano incluso.

Trovate The Bus su Steam, dove è acquistabile a 25,95€.