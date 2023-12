Tears of the Kingdom: in Italia il primo treno al mondo dedicato a The Legend of Zelda

È stato, di fatto, uno dei videogiochi più chiacchierati dell'anno e oggi viene celebrato con un'iniziativa tutta italiana. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tra i titoli più amati del 2023 e, sebbene abbia ceduto il riconoscimento più ambito (GOTY) a Baldur's Gate 3, è stato comunque premiato come 'Miglior videogioco d'azione e avventura' ai The Game Awards.

Per celebrare il successo del sequel di Breath of the Wild, Nintendo ha collaborato con Regionale di Trenitalia per realizzare il primo treno al mondo dedicato all'iconica saga fantasy; è anche il primo al mondo dedicato ad un videogioco. Il treno Rock livreato The Legend of Zelda è stato inaugurato oggi, mercoledì 13 dicembre, presso la stazione Termini di Roma.

Nintendo e Trenitalia per il treno a tema The Legend of Zelda

L'inaugurazione del treno è stata anticipata da una conferenza in cui sono intervenuti Stefano Calcagni, Direttore Marketing di Nintendo Italia, e Maria Annunziata Giaconia, Direttrice Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia: hanno parlato dell'ambiziosa collaborazione tra le due aziende e dell'iniziativa volta a celebrare il successo di Tears of the Kingdom. Dopo il taglio del nastro ci sono state diverse attività tematiche che hanno coinvolto cosplayer e content creator italiani, tra cui Cydonia, Sabaku no Maiku, Pokétonx, Ambra Pazzani e Kafkanya.

Durante l'evento di Trenitalia e Nintendo, il treno regionale Rock dedicato a The Legend of Zelda ha già ospitato centinaia di passeggeri. Il piano inferiore della carrozza 3 è stato interamente personalizzato con elementi grafici ispirati ai personaggi e alle splendide location di Tears of the Kingdom: "[...] Qui, la stessa atmosfera è stata portata in vita da un parallelismo con le bellezze e le località d’Italia raggiungibili proprio con il treno livreato che, per l’occasione, si sono trasformate in luoghi presenti nella Hyrule del videogioco", si legge nel comunicato ufficiale.

Lanciato lo scorso 12 maggio in esclusiva per Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha convinto sia i giocatori che gli esponenti della critica specializzata. Su una base di 153 recensioni raccolte, il sequel di Breath of the Wild vanta un voto di 96/100 su Metacritic, il 'metascore' più alto dell'anno - a pari merito con il già menzionato Baldur's Gate 3.