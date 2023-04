Super Mario torna al cinema e Twitch lo porta al Centre Pompidou

Twitch ha deciso di portare uno dei più iconici personaggi della storia dei videogiochi nella piazza dove ha sede il più importante museo d’arte contemporanea del mondo. In un’installazione composta dagli iconici cubi con punto interrogativo, sviluppata dal Brand Partnership Studio di Twitch, infatti, Universal Pictures International France ha dato vita a una live IRL in cui lo streamer Ponce e una serie di ospiti appassionati del mondo di Super Mario Bros. hanno ripercorso la storia del franchise videoludico, sfidandosi in sessioni di Mario Kart 8 Grand Prix.

L'evento è stato organizzato per omaggiare l’arrivo sul grande schermo di Super Mario Bros. – Il film. Per l'occasione, sono state sviluppate emote personalizzate ispirate a Mario, oltre a tre funghi personalizzati, fiori di fuoco e blocchi con il punto interrogativo per coinvolgere la community di Twitch e permetterle di sbloccare contenuti esclusivi.

Ancora una volta Twitch si dimostra quindi un servizio eclettico, in grado di ospitare al suo interno argomenti diversissimi e, per questa occasione, al Centre Pompidou, capace di raccogliere suggestioni dal mondo dei videogiochi, del cinema e dell’arte, creando un evento in cui la vera protagonista è stata la community di appassionati di Super Mario Bros.