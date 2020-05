Super Mario 64: un fan rilascia un porting per PC giocabile in 8K e 16:9

Tra gli ormai numerosi giochi dedicati all'idraulico saltellante, Super Mario 64 è senza dubbio uno dei più amati dai fan. Il platform, lanciato originariamente su Nintendo 64, è stato protagonista di innumerevoli mod ed emulazioni che hanno permesso ai giocatori più giovani di scoprire questa perla, magari giocando su un sistema meno antiquato.

Questa volta, l'ultima operazione di recupero consiste in un vero e proprio porting PC, giocabile nativamente in risoluzione 8K e persino in modalità widescreen (16:9).

Super Mario 64 sbarca su PC con un porting strabiliante

Lo scorso weekend, l'utente Unreal ha condiviso su YouTube un video in 4K estratto dal suddetto porting di Super Mario 64, porting che - a quanto pare - sarebbe stato addirittura pubblicato online. Il primo filmato è stato rimosso da YouTube, ma Unreal avrebbe già pubblicato un'altra clip del gioco, questa volta in 8K.

Come affermato dallo stesso modder, lo sviluppo è stato inaugurato nel 2019 attraverso un sofisticato lavoro di ingegneria inversa che ha permesso all'autore di implementare il supporto alle DirectX 12 e, dunque, di riprodurre il gioco nativamente su PC. In tal modo è stato possibile raggiungere le risoluzioni 4K e 8K e garantire il supporto al formato 16:9.

L'anonimo sviluppatore ci tiene a precisare che, nonostante il gioco sia scaricabile online, non fornirà il link per accedere al download. Una scelta più comprensibile dal momento che l'autore, che avrebbe riciclato i medesimi asset del gioco originale, rischierebbe di scontrarsi direttamente con Nintendo per la violazione di copyright. Ricordiamo, dopotutto, che la casa di Kyoto è piuttosto severa per quanto concerne il trattamento delle sue proprietà intellettuali.

Nintendo riproporrà Super Mario 64 su Switch?

Coincidenza vuole che la stessa Nintendo avesse intenzione di svelare un potenziale remaster di Super Mario 64. La rinnovata versione del titolo lanciato nel 1996 potrebbe sbarcare quest'anno su Switch, insieme alle edizioni remastered di Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy - il tutto per celebrare il 35esimo anniversario dello storico franchise.

Secondo le voci di corridoio, l'annuncio era previsto per l'E3 2020 di Los Angeles, evento ormai annullato a causa della pandemia di COVID-19.

Prima di poter sorprendere il pubblico con eventuali annunci, tuttavia, Nintendo dovrà fare i conti con una questione alquanto delicata.

A causa di un nuovo attacco hacker, sono stati recentemente diffusi online oltre due terabyte di dati, molti dei quali riguardanti Wii; è infatti trapelato il codice sorgente della console, così come l'intero materiale legato al suo sviluppo. Tra i dati sottratti sono presenti anche delle informazioni inerenti le altre piattaforme di Nintendo - come GameCube - e le produzioni di GameFreak, team responsabile della serie Pokémon.

L'azienda avrebbe già avviato le indagini, dunque seguiremo con attenzione l'intera vicenda.