Super Bomberman R 2: torna uno dei classici dei videogiochi

Bomberman, come sanno tutti gli appassionati di videogiochi, è una delle serie più famose in tutta la storia dell'intrattenimento elettronico. Il gioco originale fu sviluppato negli anni '80 in Giappone da Shinichi Nakamoto e presto sarebbe diventato un mito, entrando di diritto nella cultura popolare. Oggi annovera decine di seguiti, che hanno complessivamente venduto più di 16 milioni di copie.

L'ultimo della lista è Super Bomberman R 2, che arriva quest'anno per celebrare il quarantesimo anniversario dal debutto originale della serie. Previsto nei formati Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, è il seguito del gioco uscito nel 2017, prodotto da Konami e artefice di un discreto successo, supportato dagli appassionati di vecchia data della serie.

I giochi della serie Bomberman appartengono al genere dei Maze, ovvero sono rompicapo ambientati dentro un labirinto, come Pac Man. Puntano sul multiplayer, permettendo a un numero di giocatori che va da 1 a 4 di condividere l'esperienza di gioco, in multiplayer online o in cooperativa locale sulla stessa console o PC.

In questi giochi, come da tradizione bisogna piazzare delle bombe per liberare dei percorsi all'interno di labirinti e trovare l'uscita dalla mappa. Il tutto mentre una serie di sfide circonda il giocatore, che deve evitare i nemici e trovare velocemente la via giusta per uscire, facendo attenzione a non ferirsi con le bombe che lui stessi ha piazzato. Allo stesso tempo, deve liberare delle creature per dotarsi di armi e teletrasporto per poter completare più velocemente le mappe.

Super Bomberman R 2 non si discosta molto dalla sua formula collaudata, anche se introduce una modalità nuova di zecca, Castello, che va a sommarsi alle modalità più classiche, ovvero Standard, Gran Premio e Battaglia 64. Castello è una modalità che ricorda Cattura la Bandiera, se è concesso fare un paragone con gli sparatutto in prima persona. Fino a otto giocatori sono divisi in due squadre: una difende gli scrigni del tesoro e l'altra deve recuperare le chiavi sparse per poi cercare di sbloccare tutti gli scrigni.

In modo da assicurare gli equilibri, la squadra in difesa è composta da un numero inferiore di giocatori. Inoltre, i difensori possono disporre di speciali armi: spade, laser e scudi difensivi. Raccogliere potenziamenti sulla mappa carica queste abilità, il che incentiva entrambe le parti a perlustrare la mappa alla ricerca di oggetti. Inoltre, piccoli esseri elementali chiamati Ellon compaiono sulla mappa per tormentare ulteriormente chi cerca le chiavi e, se ciò non bastasse, le posizioni degli scrigni del tesoro sono generalmente ben fortificate con cannoni, nastri trasportatori e altri ostacoli e pericoli.

Per quanto riguarda gli attaccanti, inoltre, chi sblocca un forziere viene momentaneamente escluso dalla partita, e deve fare da spettatore fino alla fine delle ostilità. L'altra grande novità di questa versione, poi, corrisponde all'Editor di livelli, la quale è stata pensata per abbinarsi perfettamente a Castello. Anche se sarà divertente progettare i propri livelli per il multiplayer standard di Bomberman, inventare situazioni particolarmente creative per difendere i forzieri del tesoro sembra essere l'obiettivo finale della nuova modalità. Non solo l'Editor di livelli è piacevole da usare, ma è anche intuitivo da imparare e da sfruttare al meglio: bastano pochi minuti, infatti, per creare livelli degni di nota.

I giocatori possono posizionare tranelli come nastri trasportatore o cannoni per rendere il più possibile difficile la vita ai loro avversari. Dopo aver completato la propria creazione, sarà possibile collaudarla e giocarla. Se tutto sarà andato come nei piani, infine, sarà anche possibile condividerla online per metterla a disposizione degli amici.

Ma la modalità multiplayer con il più alto numero di giocatori è Battaglia 64, già vista nel capitolo Super Bomberman R Online. Come suggerisce il nome stesso, permette di giocare online in 64 in una sfida di sopravvivenza, dove solo chi è più abile a scartare gli strumenti di morte degli avversari, e rimanere l'ultimo in vita, sarà il vincitore.

Le meccaniche di base si imparano con la modalità Storia: è qui che avremo un primo assaggio di Castello e dell'Editor di livelli, e faremo pratica prima delle sfide multiplayer. Qui gli otto fratelli Bomberman si recano sul Pianeta Antico (è anche il primo pianeta che i giocatori esploreranno) per sventare una pericolosa minaccia. La luna nera è sul punto di distruggere tutto e il destino dell'intero universo è nelle mani dei Bomberman. La storia si rivela piacevole, perfetta per un pubblico giovane, con la sua arte tipicamente orientale e con parlato in inglese e sottotitoli in italiano.

In definitiva, le novità al multiplayer introdotte da Super Bomberman R 2 sono sicuramente intriganti e la nuova modalità Castello, con la sua natura da tower defense, rappresenta un'interessante variante al tema. Anche la colonna sonora di questa nuova edizione è più efficace rispetto alla precedente, mentre il comparto grafico, con i suoi tanti colori, è indirizzato a tutti i tipi di pubblico. Super Bomberman R 2 è disponibile nel formato fisico da oggi, mentre in quello digitale arriverà nella giornata di domani.