Suicide Squad ufficiale: nuovo titolo da autori Batman Arkham

Potrebbe dunque essere una sorta di risposta a Marvel's Avengers , il quale ha caratteristiche molto simili pur rifacendosi al brand rivale del mondo DC. Sembra, inoltre, che il 22 agosto ci saranno altri annunci relativi ai videogiochi, con WB Games Montreal che parrebbe al lavoro su un altro titolo conosciuto come Gotham Knights .

L'annuncio avviene tramite un post su Twitter con le parole "Target locked" e la promessa che ulteriori dettagli arriveranno al DC Fandome , l’evento su fumetti, film e videogiochi che ruotano intorno all'universo DC previsto per il 22 agosto . Indizi che fanno pensare possa trattarsi di un gioco multiplayer dove i giocatori, che impersonano i membri della Suicide Squad e devono collaborare per intercettare i bersagli.

Rocksteady Studios è la software house che ha rivoluzionato il genere degli action/adventure, portandolo peraltro all'open world e cambiando le modalità di interazione per indagini e combattimenti, con la serie Batman Arkham . Dopo qualche anno di silenzio, ma non senza una valanga di rumor che facevano pensare a un ritorno dell' Arkhamverse , ecco che diventa ufficiale Suicide Squad .

Resta aggiornato sulle ultime offerte

Ricevi comodamente via email le segnalazioni della redazione di Hardware Upgrade sui prodotti tecnologici in offerta più interessanti per te

Registrati

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione.

Leggi la Privacy Policy per maggiori informazioni sulla gestione dei dati personali