Suicide Squad: Kill the Justice League è il nuovo gioco di Rocksteady. Arriverà nel 2022

Dopo ben cinque anni di silenzio, i ragazzi di Rocksteady Studios hanno finalmente svelato il loro ultimo progetto. Parliamo di Suicide Squad: Kill the Justice League, gioco che - come suggerisce il titolo - vedrà protagonisti alcuni membri della Suicide Squad, l'organizzazione dei villain più celebri dell'universo DC Comics. Il gioco è stato presentato in occasione del DC FanDome, con uno spettacolare trailer in CGI che ci presenta il team di anti-eroi e il cattivone di turno.

Suicide Squad: da Rocksteady un gioco co-op per la next-gen

Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark uniscono le forze per scongiurare la più recente minaccia: sconfiggere Brainiac e il suo colossale esercito. L'ultima missione suicida dei nostri protagonisti ha però preso una piega inaspettata, dal momento che Brainiac sarebbe riuscito a ottenere il controllo dei supereroi della Justice League: i veri nemici saranno dunque Superman e colleghi, manovrati mentalmente per commettere ogni sorta di nefandezze.

Il reveal di Suicide Squad: Kill the Justice League è arrivato poche ore dopo la presentazione di Gotham Knights. Nonostante le molte similarità con il progetto di WB Montreal, il titolo di Rocksteady presenta importanti differenze: anch'esso sarà un gioco co-op, ma fino a quattro giocatori, e farà parte dell'Arkhamverse inaugurato nel 2009 con Batman: Arkham Asylum.

Trattandosi di un trailer in CGI, non ci è ancora dato sapere che genere di gameplay verrà adottato. Con ogni probabilità avremo a che fare con un action, giocabile sia in singleplayer che in multiplayer, in cui assumeremo il controllo degli anti-eroi della Suicide Squad, ognuno dotato di determinate abilità e gadget unici.

Ciò che sappiamo con certezza riguarda la finestra di lancio e le piattaforme di destinazione. Suicide Squad: Kill the Justice League uscirà nel corso del 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X e PC - sembra dunque esclusa un'eventuale release per le console last-gen.

