Street Fighter 6 è ufficiale: Capcom svela il picchiaduro nel primo impressionante trailer

Durante la Season Final del Capcom Pro Tour 2021, lo sviluppatore giapponese ha presentato ufficialmente Street Fighter 6, prossima iterazione della storica serie di picchiaduro. L'annuncio è arrivato tramite il primo teaser trailer che vede protagonisti Ryu e Luke, uno degli ultimi combattenti del roster del quinto capitolo. Con il reveal del nuovo Street Fighter arriva un altro gradito annuncio legato alla Capcom Fighting Collection, in arrivo anche in Europa.

Street Fighter 6: Ryu e Luke si scontrano nel primo teaser

"Street Fighter 6, la prossima evoluzione della famosa serie Street Fighter, che ha venduto più di 47 milioni di unità da quando è entrata in scena 35 anni fa, è ora in fase di sviluppo". Così Capcom ha ufficializzato l'esistenza del nuovo picchiaduro, molto atteso dai fan del franchise che ha segnato la storia dei fighting game. Il primo filmato dedicato a Street Fighter 6 (apparentemente in-engine) mette in evidenza i progressi effettuati sulla modellazione dei personaggi: il 'barbuto' Ryu, uno dei pilastri della serie, sfida la new entry Luke, 45esimo combattente del roster di SFV.

Il produttore nipponico non ha svelato ulteriori dettagli su Street Fighter 6. Quello che sappiamo è che il gioco è ancora in fase di sviluppo e che maggiori informazioni arriveranno quest'estate, probabilmente in occasione dell'E3 di Los Angeles - o durante la Gamescom di Colonia.

Il primo capitolo della popolare serie picchiaduro uscì nel 1987. Capcom ha celebrato il 30° anniversario del franchise con la Street Fighter 30th Anniversary Collection. "Questo pacchetto all-in-one ricco di contenuti mette in evidenza il passato della serie in un'antologia di 12 titoli classici di Street Fighter[...]". Tra i giochi inclusi troviamo Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 e Street Fighter III: Third Strike.

Capcom Fighting Collection a giugno su console e PC

Dai 30 ci avviciniamo ormai ai 35 anni di giochi di combattimento targati Capcom. Ecco dunque che la compagnia di Osaka si appresta a pubblicare la Capcom Fighting Collection al di fuori del Giappone. Parliamo di un esclusivo pacchetto contenente 10 picchiaduro 'old school', inclusi quelli della serie completa di Darkstalkers. "Ognuno dei 10 titoli della collection è stato rivitalizzato con multiplayer online e funzionalità migliorate [...]".

L'antologia confezionata da Capcom include anche la prima release console e PC di Red Earth, precedentemente disponibile solo nelle sale giochi. Oltre ai già menzionati titoli di Darkstalkers troviamo Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, Super Puzzle Fighter II Turbo, Super Gem Fighter Mini Mix e Cyberbots: Fullmetal Madness. In merito al comparto multiplayer, questo "è supportato da un robusto rollback netcode per fornire un'esperienza a bassa latenza nelle battaglie online". Nella Fighting Collection troviamo inoltre la Training Mode, utile sia per i principianti che per i veterani dei picchiaduro, e il Museo, con 500 artwork digitali.

Capcom Fighting Collection sarà disponibile in digitale dal prossimo 24 giugno su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC (Steam) e Xbox One. L'antologia affiancherà Street Fighter 30th Anniversary Collection nel Capcom Fighting Bundle, in uscita sulle piattaforme appena elencate.