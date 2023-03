Steam su Windows 7 e 8 ha i mesi contati: la 'colpa' è di Google Chrome

Valve ha comunicato che Steam non supporterà più i sistemi operativi Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 dal 1° gennaio 2024. Dopo quella data lo Steam Client non funzionerà più su quelle versioni di Windows, imponendo il passaggio a una versione del sistema operativo Microsoft più recente (leggasi Windows 10 o 11) per avviare non solo il programma ma anche i giochi acquistati dallo store digitale.

"Le funzionalità più recenti di Steam si basano su una versione incorporata di Google Chrome, che non funziona più sulle versioni precedenti di Windows. Inoltre, le versioni future di Steam richiederanno funzionalità di Windows e aggiornamenti di sicurezza presenti solo in Windows 10 e versioni successive", sottolinea la software house.

Se si vuole quindi dare la colpa a qualcuno, quel qualcuno è Google Chrome. Battute a parte, anche i più temerari è ora che si pieghino alle nuove versioni di Windows, sia per una questione prestazionale che di supporto e sicurezza.

Osservando il sondaggio Hardware e Software di Steam l'addio ai vecchi Windows dovrebbe essere indolore per la quasi totalità dei giocatori: i Windows che saranno abbandonati hanno quote irrisorie, solo Windows 7 a 64 bit raggiunge una quota sopra lo "zero virgola" con l'1,43%.