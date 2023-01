Steam regala Dead Space 2 a chi preordina Dead Space Remake

Fino al 26 gennaio chi preordina Dead Space Remake su Steam riceverà in omaggio anche Dead Space 2, il sequel del primo capitolo originale. Dead Space 2 prosegue la storia che vede Isaac Clarke combattere contro i Necromorfi. A differenza di Dead Space 3, aspramente criticato, Dead Space 2 conserva un gameplay fedele all'originale, ma migliorato e rifinito garantendo una certa coerenza con il predecessore.

Dead Space Remake ricalcherà il titolo originale, ponendosi così in perfetta continuità con il secondo capitolo, anche se non mancheranno le differenze per renderlo un titolo moderno: grafica a parte, il Remake non prevede schermate di caricamento. Il nuovo Frostbite promette un'esperienza senza interruzioni che consentirà di esplorare in maniera nettamente più immersiva la USG Ishimura.

A tutto ciò vanno aggiunti i numerosi miglioramenti sul piano tecnico che non stravolgono l'atmosfera originale, ma sfruttano la potenza di calcolo delle nuove piattaforme per raggiungere un maggiore coinvolgimento. Il gioco, infatti, sarà rilasciato solo per le nuove piattaforme Xbox Series X|S e PS5, oltre che su PC naturalmente, a partire dal prossimo 27 gennaio.