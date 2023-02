Steam permette di copiare i giochi su Steam Deck e altri PC tramite rete locale

Gli utenti Steam Deck (o più in generale Steam) con connessioni lente o con limiti di utilizzo della banda hanno un nuovo modo per installare i giochi sulla propria console / PC. L'ultimo aggiornamento beta del client permette infatti il trasferimento di giochi via rete locale, una funzionalità che vi permette di copiare i file esistenti da un PC all'altro tramite LAN, senza dover scaricare e installare i giochi da un server Steam su Internet.

Dopo aver installato l'update, Steam verificherà se è possibile trasferire l'installazione di un gioco o un set di file di aggiornamento tramite la rete locale prima di contattare un server del servizio. Qualora uno dei dispositivi coinvolti nel trasferimento venga disconnesso dalla rete locale, Steam inizierà a scaricare tutti i file necessari da Internet.

Per impostazione predefinita, la funzione è impostata per funzionare solo tra dispositivi connessi allo stesso account Steam, ma è possibile trasferire file sulla stessa rete locale anche tra amici. È anche possibile effettuare il trasferimento verso qualsiasi utente sulla stessa rete, cosa utile per esempio durante un LAN party. Valve ha pubblicato una FAQ con ulteriori informazioni, inclusi dettagli su alcune delle limitazioni della funzionalità.