Steam, nuovo record di giocatori online simultaneamente: il picco supera i 34 milioni!

Secondo gli ultimi dati di SteamDB, la piattaforma di Valve ha già superato il record di giocatori connessi simultaneamente registrato a gennaio: al momento il picco più alto è stato di 34.649.583 utenti registrati domenica 3 marzo, con un aumento di quasi un milione di utenti rispetto agli oltre 33 milioni registrati all'inizio dell'anno.

È doveroso fare una precisazione: il numero registrato non si riferisce agli utenti effettivamente in gioco, ma include anche coloro che hanno semplicemente la piattaforma aperta in background mentre utilizzano il PC. I giocatori realmente impegnati in un gioco sono stati 11.146.564, ragione per cui il record di 11.582.167 di gennaio rimane ancora imbattuto.

Tuttavia, si tratta di un risultato interessante perché dimostra che la piattaforma continua a crescere ed è al momento ancora la più apprezzata dai giocatori su PC. Probabilmente, sintomo anche di una richiesta per i laptop che ha visto un discreto balzo nell'ultimo trimestre, soprattutto con l'arrivo sul mercato dei nuovi Intel Core Ultra.

Per quanto riguarda i titoli più giocati, a dominare la scena sono ancora i giochi free-to-play. Sul gradino più alto del podio c'è Counter-Strike 2. Lo sparatutto di Valve è immediatamente seguito da Dota 2, MOBA anche in questo caso a marchio Valve. A completare il tris vi è un battle royale, genere che anche grazie a Fortnite rimane sempre piuttosto popolare: stiamo parlando di PUBG: Battlegrounds (Player Unknown's Battlegrounds).

Di seguito vi lasciamo alla classifica dei 10 giochi più giocati dagli utenti Steam nelle ultime 24 ore: