Steam inaugura il 2021 con un nuovo record di utenti connessi: sono più di 25 milioni

Inizio d'anno scoppiettante per Steam, la piattaforma più popolare per quel che concerne la distribuzione dei giochi su PC. La scorsa domenica, 3 gennaio, il servizio ha registrato un nuovo record di utenti connessi in contemporanea: è stata superata la soglia dei 25 milioni di giocatori.

L'incredibile traguardo è stato raggiunto poche ore prima dell'annuncio degli Steam Awards 2020, cerimonia digitale in cui Valve e la sua community hanno premiato i migliori giochi dell'anno appena trascorso. Senza troppe sorprese, è stato Red Dead Redemption 2 a trionfare.

Steam ha registrato un picco di 25,4 milioni di utenti connessi

Consultando i grafici di Steam Database, la piattaforma di Valve ha appena toccato il picco massimo di utenti connessi simultaneamente: parliamo di 25,418,674 giocatori collegati, di cui 7,242,867 in-game; il tutto è avvenuto nel pomeriggio della scorsa domenica.

Il precedente record era stato conquistato poche ore prima, quando sabato 2 gennaio i server di Steam hanno accolto ben 25,415,080 utenti. Nel momento in cui vi scriviamo, invece, il counter di Steam Database sfiora i 22,8 milioni di giocatori connessi.

Sono risultati decisamente interessanti per una piattaforma che, almeno da un paio di anni, deve fare anche i conti con la concorrenza del più "giovane" Epic Games Store. In ogni caso, solo Steam si è preso la briga di selezionare i titoli migliori tra quelli venduti sul suo Marketplace.

Gli utenti hanno dunque avuto la possibilità di votare i propri giochi preferiti, scegliendo tra le diverse categorie disponibili. Il vincitore assoluto è stato Red Dead Redemption 2, selezionato come Gioco dell'anno 2020 - battendo i rivali Hades, DOOM Eternal, Fall Guys e Death Stranding - e come Miglior gioco dalla trama profonda. Ecco la lista completa dei vincitori degli Steam Awards: