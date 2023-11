Steam: il prezzo dei giochi è aumentato fino al 4.298% in Turchia e Argentina

Si, avete letto bene: il prezzo dei giochi su Steam per gli utenti argentini e turchi è aumentato fino a oltre 4.000 volte con la nuova politica adottata da Valve. In sostanza, la casa americana ha escluso le valute dei due rispettivi paesi (peso e lira) per semplificare il lavoro di adeguamento dei prezzi agli sviluppatori ed evitare la falsificazione degli account.

Facciamo chiarezza: peso e lira sono due monete estremamente inflazionate, ragione per cui gli sviluppatori adeguavano il prezzo dei giochi sulla base del mercato interno. Questo corrispondeva a prezzi notevolmente bassi al cambio, tanto che alcuni utenti falsificavano il proprio account per accedere a listini sensibilmente più convenienti. Per tali ragioni, Valve ha deciso di adottare il dollaro americano come valuta di riferimento anche per Argentina e Turchia.

Steam price adjustments just hit some countries like Argentina, leading to over +4000% price hikes in some cases. (via @legontw) pic.twitter.com/NAXB86SJCv — Jez (@JezCorden) November 21, 2023

In alcuni casi, gli sviluppatori, seppur avvisati direttamente da Valve, non hanno aggiornato il prezzo per questi paesi, di conseguenza il costo è stato trasposto direttamente dal listino nordamericano. Civilization VI è il caso più emblematico del problema, perché il prezzo in peso corrispondeva a circa 1,67 dollari, mentre adesso ammonta a 60 dollari, segnando un aumento del 4.298%.

Ad ogni modo, per quanto i casi più estremi dovrebbero essere rivisti nel breve periodo, pare che gli aumenti per questi paesi siano inevitabili. I titoli che sono già stati aggiornati hanno subito una crescita del costo tra il 20% e il 300%.

È evidente che per la maggior parte dei giocatori in questi paesi, l'acquisto di un videogioco potrebbe risultare del tutto inaccessibile. Non a caso, molti di questi hanno già dichiarato apertamente che si rivolgeranno nuovamente alla pirateria.

È senza dubbio giusto contrastare quel gruppo di giocatori disonesti che forniscono informazioni false per accedere al listino di un altro paese. Va anche detto, però, che rendere inaccessibile l'acquisto legale di un bene, soprattutto se digitale, produce l'effetto contrario: il ritorno alla pirateria non genererà più vendite e non si può escludere che perfino i giocatori con account falsificati non seguano la stessa strada pur di non pagare il prezzo che gli competerebbe.

Insomma, pare che per il momento la strategia di Valve non stia generando l'effetto desiderato, ma anzi esattamente quello opposto. Alcuni hanno già annunciato la morte di Steam in questi paesi, ragione per cui la società dovrà senza dubbio trovare un rimedio che non penalizzi gli utenti onesti, i quali rappresentano la maggioranza degli iscritti alla piattaforma.