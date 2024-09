Steam Families è disponibile: come condividere i propri giochi con altri 5 utenti

Steam ha reso disponibile Families, una nuova funzionalità del suo client che consente a un massimo di 6 giocatori di condividere le proprie librerie di giochi. Tuttavia, non mancano alcune limitazioni per quanto riguarda i titoli e le funzionalità multiplayer.

Con Families, un utente può invitare fino a 5 account a entrare a far parte del proprio gruppo famiglia e condividere così un'unica libreria in comune con gli altri membri. Questo consentirà ai sei utenti di accedere a tutti giochi presenti, a prescindere da chi ha effettuato l'acquisto.

Inoltre, due o più utenti potranno giocare contemporaneamente allo stesso gioco, anche se non potranno accedere alle funzionalità multiplayer. In quest'ultimo caso, sarà necessario che ogni giocatore abbia acquistato una copia di quel titolo.

Steam Families include anche tutte le funzionalità di sicurezza di Steam Family View che consentono di tenere sotto controllo l'attività dei minori. Gli account adulti potranno verificare il tempo di gioco dei bambini, limitare l'accesso a titoli, community e store, stabilire il tempo di gioco e approvare eventuali estensioni di quest'ultimo.

Ovviamente, gli utenti possono lasciare la famiglia in qualsiasi momento, ma sarà richiesto almeno un anno di attesa prima di potersi unire o crearne una nuova. Inoltre, gli account dovranno essere registrati tutti nello stesso Paese per poter far parte della stessa famiglia.

Sfortunatamente, come sottolinea Valve, saranno gli sviluppatori a decidere se supportare o meno questa funzionalità, il che significa che non tutti i giochi saranno disponibili nella libreria condivisa. A tal proposito, Valve ha pubblicato una lista in costante aggiornamento in cui sono elencati tutti i giochi che supportano Families.