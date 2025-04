Steam Deck: un raro prototipo è stato battuto all'asta su eBay per 2.000 dollari

Un curioso episodio ha recentemente visto protagonista Steam Deck, l'handheld di Valve rilasciato originariamente nel 2022. A quanto pare, poche ore fa un prototipo del popolare dispositivo è stato venduto all'asta su eBay per la modica cifra di 2.000 dollari.

L'unità, identificata come 'Engineering Sample 34', è presumibilmente un modello preliminare di Steam Deck utilizzato durante la fase di sviluppo per test e perfezionamenti. Ci sono effettive somiglianze con un prototipo confermato ufficialmente da Valve.

Engineering Sample 34: prototipo di Steam Deck all'asta

L'esemplare in questione è visibilmente diverso dalla versione commerciale che tutti noi conosciamo e presenta delle caratteristiche uniche. Per cominciare, i tradizionali touchpad squadrati sono qui circolari e richiamano il design del compianto Steam Controller; i pulsanti dorsali, inoltre, sono blu anziché neri. Tutti dettagli che caratterizzano uno dei prototipi 'riconosciuti' dalla stessa Valve e mostrato circa tre anni fa da Pierre-Loup Griffais, ingegnere dell'azienda.

L'Engineering Sample 34 messo in vendita dall'utente noto come Storm_City_Retro presenta altre unicità, non propriamente positive: mancano il joystick destro e il sistema operativo, che di fatto rendono l'handheld inutilizzabile per il gaming.

Questi dettagli collocano il prototipo più nel regno del collezionismo che in quello della funzionalità pratica. Del resto, la trattativa si è conclusa con l'acquisto del prototipo per i 2.000 dollari sopramenzionati, a fronte di un prezzo richiesto inizialmente di 3.000 dollari.

An alleged Steam Deck prototype was sold on eBay for $2,999.99 https://t.co/PEmNHgukky pic.twitter.com/ZCRpmE7xE7 — Wario64 (@Wario64) April 9, 2025

Ad ogni modo, la vendita ha sollevato interrogativi sulla provenienza del dispositivo. Il venditore non ha fornito informazioni su come sia entrato in possesso dell'unità, che reca chiaramente l'indicazione "not for resale". Le immagini pubblicate online confermano tuttavia l'autenticità del prototipo, anche per le similarità evidenziate poc'anzi.

L'acquisto ha riportato Steam Deck sotto i riflettori, in un momento che oseremmo definire cruciale. Nel 2024 il dispositivo di Valve ha visto una crescita significativa, merito soprattutto del più recente modello OLED, ma la presentazione completa di Nintendo Switch 2 ha portato molti a chiedersi se la compagnia di Gabe Newell stia già lavorando a una nuova versione.