Steam Deck costa meno? Sì, ricondizionata e certificata da Valve

Volete Steam Deck spendendo meno e senza attendere i saldi? Da alcune ore potete puntare sui modelli ricondizionati, il cui corretto funzionamento è stato certificato da Valve. A questo indirizzo potete acquistare i tre modelli con un listino più vantaggioso rispetto alle console di nuove di zecca, vediamo i prezzi:

Steam Deck ricondizionato da 64 GB è disponibile 339€ anziché 419€

è disponibile Steam Deck ricondizionato da 256 GB è disponibile a 439€ anziché 549€

è disponibile a Steam Deck ricondizionato da 512 GB è disponibile a 539€ anziché 679€

Si tratta di listini piuttosto vantaggiosi, anche se durante i più recenti saldi di Steam i prezzi per le nuove console non erano molto differenti: 377€ per la versione da 64 GB, 466€ per quella da 256 GB e 543€ per il modello da 512 GB.

Valve non ha reso noto quante console ricondizionate ha in magazzino, limitandosi a parlare di scorte limitate, quindi non è dato sapere fino a quando i vari modelli saranno disponibili e, una volta esauriti, quando torneranno acquistabili.

Di certo è un buon modo per ridare un valore economico a prodotti con scocche segnate da lievi difetti estetici - imperfezioni o graffi sul rivestimento in plastica, non sullo schermo - generalmente dovuti al normale utilizzo e, allo stesso tempo, è un'ottima notizia per l'ambiente perché comporta una minore creazione di rifiuti elettronici.

"Ogni Steam Deck ricondizionata e certificata viene sottoposta agli stessi test completi e accurati previsti per le nuove unità. Per ogni dispositivo è previsto il ripristino delle impostazioni di fabbrica, l'aggiornamento del software e un esame approfondito con oltre 100 test. Tra i test effettuati sono inclusi quelli relativi agli input, al sistema audio, allo schermo e ai componenti interni. Inoltre, viene verificato lo stato della batteria per garantirne il corretto funzionamento e la longevità", si legge sul sito.

"Tutte le unità ricondizionate soddisfano o addirittura superano gli standard di prestazioni delle nuove unità in vendita. Sebbene possano presentare lievi imperfezioni estetiche, offrono un'esperienza di gioco affidabile e di alta qualità a un costo inferiore", sottolinea Valve ricordando che un'unità ricondizionata certificata è coperta dalla stessa garanzia prevista per una nuova.