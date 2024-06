State of Decay 3: nuovo trailer cinematografico, ma ancora nessuna data d'uscita

All'Xbox Showcase ha fatto il suo ritorno sulle scene una delle esclusive Microsoft più apprezzate tanto dai giocatori console che da quelli PC: State of Decay. Il publisher ha mostrato un nuovo trailer di State of Decay 3, annunciato all'Xbox Showcase 2020, ma del quale si erano perse le tracce.

Il filmato è completamente cinematografico e non mostra alcuna fase reale di gameplay. Peraltro, non è stata ancora condivisa una data d'uscita anche se va riconosciuto che Undead Labs, lo studio che ormai dal 2013 si occupa dello sviluppo, aveva già premesso che l'annuncio era avvenuto con un anticipo eccessivo.

Nonostante tutto ciò che abbiamo al momento sia solo una cinematica, seppur ben realizzata e dalla durata di oltre tre minuti, Philip Holt, a capo di Undead Labs, ha voluto condividere alcuni interessanti dettagli sulle meccaniche che muoveranno il gioco.

"La prima cosa che spero si intuisca [dal trailer] è che stiamo realizzando quattro personaggi giocabili" ha spiegato Holt. "Tre di loro inizieranno da aree diverse del mondo – per cui stiamo implementando questa idea di un mondo condiviso, non di una semplice traversata, con dei confini raggiungibili in qualsiasi momento molto, molto più ampi di quanto si sia visto in State of Decay 2".

Stando a quanto riportato, Undead Labs ha ricevuto il supporto di Obsidian Entertainment, The Coalition (Gears of War), Blind Squirrel Entertainment e Wushu Studios per realizzare State of Decay 3. Lo studio, inoltre, ha spiegato che il gameplay si incentrerà su uno shooting cooperativo più adrenalinico, uno smembramento più dettagliato degli zombi e reazioni dei nemici più realistiche.