Starfield: DLSS 3.5 in arrivo a fine mese per tutti, ma i risultati si possono già vedere

Con l'aggiornamento beta dell'8 novembre, Bethesda ha annunciato l'arrivo del prossimo update per Starfield che introdurrà alcune tecnologie esclusive di NVIDIA, tra cui il famigerato DLSS 3.5. Tuttavia, in rete sono già apparsi i videoconfronti con FSR 2.2, attualmente unica tecnica di upscaling disponibile all'interno del gioco.

Procediamo con ordine: alla fine di questo mese, Bethesda rilascerà un aggiornamento per la sua ultima produzione che include il supporto a DLSS 3, DLAA (Deep Learning Anti Aliasing), DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation e NVIDIA Reflex.

Inoltre, tutti i giocatori PC potranno godere di diversi miglioramenti apportati alla gestione della CPU e della GPU a vantaggio, soprattutto, delle configurazioni di fascia alta. A migliorare sarà anche la gestione della RAM, il tutto a beneficio chiaramente delle prestazioni complessive del gioco.

L'aggiornamento porta con sé anche diverse correzioni ai bug più comuni riscontrati, tra cui quello relativo alla gestione del FOV, e un ulteriore miglioramento nella compilazione degli shader. Infine, saranno aggiunte alcune funzionalità al gameplay, come la possibilità di consumare il cibo subito senza passare per l'inventario.

Per consultare il changelog completo vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale del gioco. Nel frattempo, il nuovo aggiornamento è già disponibile tramite le funzionalità beta di Steam e molti utenti stanno già provando i miglioramenti apportati dalle tecnologie di NVIDIA.

Lo youtuber MxBenchmarkPC ha perfino pubblicato il breve video che potete vedere sopra, in cui vengono messi a confronto i risultati con FSR 2.2, DLSS 3.5 e DLSS 3.5 con Frame Generation. È immediatamente chiaro che già solo attivando il DLSS 3.5, la qualità dell'immagine migliora sensibilmente a parità di frame rate: la nitidezza è maggiore e l'intera scena appare più pulita. Con l'attivazione di Frame Generation, si ottiene anche un boost di circa il 40% dei fotogrammi al secondo.

È evidente che, almeno per gli utenti NVIDIA, il nuovo aggiornamento apporterà migliorie notevoli all'esperienza complessiva – e smentisce un po' la teoria secondo cui AMD limiterebbe le tecnologie concorrenti nei giochi partner. Gli utenti AMD, invece, non possono che attendere il supporto a FSR 3, già annunciato, ma per il quale non vi sono novità.