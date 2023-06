Starfield: confronto tra versione 2022 e 2023, brava Bethesda (ma non troppo)

Un canale YouTube ha messo a confronto alcune sequenze di Starfield mostrate lo scorso anno con le medesime apparse durante l'Xbox Games Showcase di alcuni giorni fa. Ebbene il video evidenzia alcune differenze tra le due versioni per lo più stilistiche, seppur non manchino alcuni ritocchi anche alle texture e all'illuminazione.

Vanno fatte alcune premesse: in ambedue i casi non si tratta della versione definitiva del gioco, il che vuol dire che da qui a settembre potrebbero essere apportate ulteriori modifiche. Inoltre, le sequenze all'aperto potrebbero essere influenzate dall'ora del giorno in cui sono state registrate all'interno del gioco.

Detto questo, alcuni cambiamenti sono piuttosto semplici da cogliere. In primis la texture utilizzata per la pelle del protagonista che, ad un primo confronto, sembra essere più dettagliata nella versione del 2022. Lo stesso si può dire del volto della donna all'interno di quella che sembra essere una biblioteca: anche in questo caso la pelle è meno definita e sembrano essere spariti diversi dettagli.

Altre differenze si riscontrano nell'incontro tra i due astronauti, dove il volto di quello che esce dalla navicella sembra piuttosto "alleggerito" rispetto alla prima versione, sia nell'aspetto che nelle animazioni. Diverse anche le texture, i riflessi e l'illuminazione in generale di News Atlantis che presenta in generale uno stile differente rispetto a quanto visto lo scorso anno.

Nulla di catastrofico, parlare di downgrade grafico in senso assoluto è probabilmente un azzardo, ma forse l'ottimizzazione ha richiesto qualche piccolo compromesso dal punto di vista grafico. D'altro canto, solo pochi giorni fa Microsoft ha confermato che il gioco girerà a 30 fps sia su Xbox Series X che su Series S. L'uscita è fissata al 6 settembre 2023.