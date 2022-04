Starfield: Bethesda mostra VASCO, un robot esploratore per i viaggi galattici

L'attesissimo Starfield di Bethesda, in arrivo in esclusiva su Xbox Series X|S, Xbox Game Pass e PC a partire dall'11 novembre, torna a mostrarsi in un video dedicato a VASCO, un robot esploratore di Constellation che, al pari di un fedele cagnolino, vi accompagnerà nei viaggi lungo la galassia e nei mondi su cui metterete piede.

Il ruolo di VASCO all'interno del gameplay non sarà marginale, almeno secondo quanto promettono gli sviluppatori, perché potrà essere equipaggiato con materiale di sopravvivenza e altro carico utile. Sarà anche un valido aiuto in caso di attacco, perché dotato di armi, sebbene usate solo a scopo di difesa.

"Il design di VASCO si basa su un telaio bipede di tipo A standard, in grado di attraversare terreni accidentati con tutto l'equipaggiamento di sopravvivenza e la capacità di carico utile necessari per lunghi viaggi via terra. VASCO ha capacità difensive in caso di necessità, ma il suo scopo è principalmente pacifico", spiegano gli sviluppatori.

VASCO dovrebbe essere uno dei tanti compagni di viaggio che troverete in Starfield, ma non è detto che si tratterà solamente di robot: c'è ancora molto che non sappiamo su questo gioco. Peraltro, già in passato Bethesda inserì dei companion nei propri titoli, ad esempio Codsworth in Fallout 4.

Starfield è basato sul Creation Engine 2 e l'idea iniziale dietro a questo gioco risale a 25 anni fa, ma solo quest'anno il titolo vedrà la luce grazie all'evoluzione tecnologica che permetterà a Bethesda di tramutare in realtà la sua visione.