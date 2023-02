Star Wars Jedi: Survivor, l'attesa si prolunga: il gioco slitta, uscirà il 28 aprile

Anche Star Wars Jedi: Survivor, il sequel di Fallen Order, si aggiunge alla lunga lista di giochi rimandati rispetto alla data di uscita comunicata. Se il combinato di COVID e smart working avevano creato inevitabili scompensi in tutti l'industria videoludica, si è tornati alla "solita" litania: serve più tempo per rifinire l'esperienza, eliminare bug e migliorare le prestazioni sulle varie piattaforme. Fortunatamente, nel caso di Star Wars Jedi: Survivor, stiamo parlando di uno slittamento della data d'uscita di poco più di un mese: previsto per il 17 marzo, il gioco è ora atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S in data 28 aprile.

Electronic Arts e Respawn Entertainment ne hanno dato notizia su Twitter:

Star Wars Jedi: Survivor Now Arrives April 28th pic.twitter.com/PNtsL6kmER — EA Star Wars (@EAStarWars) January 31, 2023

Star Wars Jedi: Survivor è ambientato cinque anni dopo gli eventi del precedente Fallen Order e vede nuovamente al centro dell'azione Cal Kestis. Gli sviluppatori hanno anticipato diverse evoluzioni per quanto riguarda il gameplay, come ad esempio le doppie spade laser e una nuova posizione chiamata Crossguard. Di seguito i requisiti di sistema per PC indicati da EA:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

RAM: 8 GB

Caratteristiche CPU: 4 core / 8 thread

CPU Intel: Intel Core i7-7700

CPU AMD: Ryzen 5 1400

Caratteristiche GPU: DX12, 8 GB di VRAM

GPU NVIDIA: GTX 1070

GPU AMD: Radeon RX 580

Spazio di archiviazione: 130 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

RAM: 16 GB

Caratteristiche CPU: 4 core / 8 thread

CPU Intel: Intel Core i5 11600K

CPU AMD: Ryzen 5 5600X

Caratteristiche GPU: DX12, 8 GB di VRAM

GPU NVIDIA: RTX 2070

GPU AMD: RX 6700 XT

Spazio di archiviazione: SSD da 130 GB

Ricordiamo a chi è in procinto di aggiornare la CPU o cambiare piattaforma che recentemente AMD ha annunciato un bundle per le CPU Ryzen 7000 che contempla proprio Star Wars Jedi: Survivor. Ulteriori informazioni in merito le trovate in questa notizia.