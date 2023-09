Star Wars Eclipse 'esiste', ma il rilascio potrebbe distare ancora anni

Durante il Tokyo Game Show, IGN ha intervistato Lisa Pendse, vice presidente del marketing di Quantic Dream, in merito a Star Wars Eclipse. Il gioco, annunciato ai The Game Awards nel 2021, è rimasto finora nel silenzio e pare che al rilascio manchi ancora molto tempo, ma la dirigente ha rassicurato sull'andamento dei lavori.

"Non è pronto. Sta ribollendo" ha dichiarato Pendse a IGN, limitandosi a sottolineare che il gioco è in fase di sviluppo. Tuttavia, va anche detto che ormai Quantic Dream non rilascia un suo titolo dal lontano 2018, anno in cui Detroit: Become Human esordì su PlayStation 4, se si escludono piccole produzioni indie realizzate in collaborazione con studi minori.

Nel frattempo, la responsabile ha svelato qualche piccolo dettaglio in merito all'avventura che sarà naturalmente nello stile distintivo dello studio, ma amplierà le meccaniche d'azione. Come sempre, però, l'intera esperienza sarà basata su una narrazione estremamente ramificata e con diversi personaggi giocabili.

"Uno dei grandi obiettivi che avevamo quando abbiamo annunciato Star Wars Eclipse era quello di assicurarci che fosse chiaro che questo è in realtà un gioco d'azione e di avventura che ha tutti gli elementi che ci si aspetterebbe e si desiderano da un titolo di Quantic Dream, che sono narrazione intricata e ramificata e più personaggi giocabili".

"Non c'è un game over. Chiunque potrà morire, tutto potrà succedere e la storia continuerà in modo che gli eventi proseguano. Ma ciò che abbiamo fatto è stato aumentare l'esperienza nelle aree del gameplay". Insomma, un gioco che continua a essere story-driven, ma che dovrebbe ampliare le modalità di interazione durante le fasi di gioco. Dalle parole della dirigente, è lecito aspettarsi un mix di stili diversi che coniughi un gameplay dinamico a una narrazione profonda e determinata dalle scelte.

Pendse però ha chiarito anche la posizione di Quantic Dream in seguito all'acquisizione da parte di NetEase. "Una delle cose sorprendenti di lavorare con NetEase è che non ci impongono date di rilascio. Quantic Dream ha sempre rilasciato i giochi quando erano pronti e ritengo che l'alto livello di qualità che si ottiene quando si acquista un gioco di Quantic Dream sia una dimostrazione del valore di questo approccio. Ed è la stessa identica cosa con Star Wars Eclipse. Quindi lo saprete, ma è troppo presto in questo momento per darvi aggiornamenti sul gioco".