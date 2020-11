Star Wars arriva in Minecraft con un nuovo DLC

Il nuovo DLC per Minecraft a tema Star Wars porterà nel popolare gioco di Mojang tanti contenuti propri dell'immaginario ideato da George Lucas, dai film della trilogia originale Una Nuova Speranza, L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, così come dal recente The Mandalorian. Include una nuova mappa, un pacchetto di skin, un nuovo set di texture, nuovi mostri e oggetti e la colonna sonora con le tipiche melodie di Star Wars.

La nuova mappa permette di esplorare 12 iconici pianeti di Star Wars, tra cui Tatooine, Endor e Hoth. Tra le nuove skin, quelle dei personaggi Luke Skywalker, la Principessa Leia, Darth Vader, Chewbecca, Han Solo e Baby Yoda. Ci si può spostare da un pianeta all'altro tramite l'iperspazio e si potranno pilotare gli Ala-X e i Caccia TIE tipici dell'immaginario di Star Wars. Ma si potranno anche rivivere i grandi colpi di scena dei film di Star Wars, senza dimenticare la Morte Nera...

In passato Mojang aveva già rilasciato dei pacchetti di espansione di Minecraft dedicati a Star Wars, ma contenevano perlopiù delle skin, mentre in questo caso si tratta di un'esperienza di gioco completa. Il nuovo DLC può essere riscattato sul Marketplace di Minecraft per 1340 Minecoin, che equivalgono a meno di 10 Euro e che i giocatori incalliti di Minecraft avranno già nel loro portafogli virtuale.

Non è l'unica fusione tra Minecraft e un immaginario popolare: recentemente, infatti, Steve e gli altri personaggi di Minecraft sono approdati in Super Smash Bros. Ultimate, segno che si tratta ormai di un fenomeno che trascende l'universo Microsoft, e in questo caso diventa parte di un gioco appartenente al mondo Nintendo.