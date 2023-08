Star Citizen sfida Starfield con un budget da 600 milioni di dollari

Star Citizen ha raccolto quasi 600 milioni di dollari da quando è stata lanciata per la prima volta la campagna crowdfunding su Kickstarter nel 2012. Più di 4,7 milioni sostenitori hanno versato il proprio contributo, che può essere di una manciata di dollari ma anche di svariate decine di migliaia di dollari per acquistare una nave spaziale digitale.

Star Citizen è un progetto complesso che punta a far vivere ai giocatori un'esperienza di viaggi spaziali completa, con modulo di pilotaggio complesso da padroneggiare, ma anche la possibilità di acquistare e personalizzare le navi spaziali, scendere sui vari pianeti, combattere con armi da fuoco, interagire con NPC e altri giocatori, e molto altri ancora. Starfield, il titolo Bethesda di imminente pubblicazione, è al confronto molto diverso, più immediato e semplicistico, anche se ambisce a traguardi simili in termini di portata di gioco.

Il titolo diretto da Chris Robert, l'autore di pregevoli opere spaziali del passato come Wing Commander e Freelancer, ha attraversato diverse difficoltà in questi anni, con lo sviluppo che ha visto accelerazioni e brusche frenate. Nonostante tutto, non è mai mancato l'interesse e il supporto degli appassionati, che hanno continuato a foraggiare il progetto con un flusso continuo di denaro.

Nello scorso anno, addirittura, i fondi arrivati nelle tasche di Cloud Imperium Games sono aumentati rispetto all'anno precedente, ammontando a 110 milioni di dollari, +27%. Fino a oggi, invece, nel 2023 sono stati raccolti 56 milioni di dollari.

Nonostante tutto questo, non si vede ancora la linea del traguardo per Star Citizen, visto che non è stata annunciata una possibile data di rilascio per la release definitiva, né per la componente di gioco principale né per la campagna single player, chiamata Squadron 42 e annunciata nel 2014. Con la partecipazione di grandi stelle del mondo del cinema come Mark Hamill, Gillian Anderson, Gary Oldman e Mark Strong, sembrava potesse essere rilasciata nel 2020. Ma dopo aver mancato la finestra di rilascio, non sono arrivate ulteriori comunicazioni se non la dichiarazione di Roberts secondo cui "arriverà quando sarà pronta".

Cliccate qui per visionare i traguardi di finanziamento di Star Citizen.