S.T.A.L.K.E.R. 2 avrà il multiplayer, ma la priorità sono la campagna e le mod

Durante un'intervista con Wccftech, il lead producer di S.T.A.L.K.E.R. 2, Slava Lukyanenka, e il PR Zakhar Bocharov hanno condiviso alcune informazioni sul supporto post lancio del travagliato titolo di GSC Game World. Il multiplayer è ancora previsto, ma al momento la priorità è la campagna per giocatore singolo.

In particolare, Lukyanenka si è concentrato sul supporto al ray tracing il quale sarà disponibile sin dal lancio. Tuttavia, all'uscita sarà abilitato solo via software, probabilmente attraverso Lumen che è integrato in Unreal Engine 5. Solo successivamente verrà introdotto il ray tracing hardware, anche se lo studio si sta impegnando per renderlo disponibile sin da subito.

"Ci sarà il ray tracing software. Per quanto riguarda il ray tracing hardware, è troppo presto per noi, ma lo stiamo sperimentando. Stiamo cercando di ottenerlo per la data di rilascio, ma è altamente improbabile che lo vedrete al lancio. Ma NVIDIA DLSS ci sarà" ha spiegato Lukyanenka.

Altra funzionalità che la software house reputa fondamentale sono le mod. S.T.A.L.K.E.R. 2 supporterà le mod multipiattaforma, ma al momento non è chiaro quale sarà l'infrastruttura che ospiterà i contenuti della community. L'obiettivo è chiaramente offrire una soluzione semplice che eviti download da siti esterni, sostituzione dei file, modifica dei codici e quanto altro.

"Ma il fatto è che la scena del modding è un po' un Far West in questo momento, dove devi scaricare file, sostituire file ecc. quindi vogliamo renderla strutturata. Ci sono alcuni modi sul mercato per renderla strutturata: Mod.io, Steamworks e altri. Stiamo esplorando, ci stiamo impegnando per quello e vogliamo farlo il più vicino possibile all'uscita, semplicemente non possiamo garantire che ci sarà al lancio, ma stiamo facendo del nostro meglio per far sì che accada".

Infine, Bocharov ha spiegato che tutto ciò che riguarda il multigiocatore appartiene al periodo successivo al lancio. Ha chiarito che al momento non vi è alcun aggiornamento da condividere, ragione per cui per il multiplayer con tutta probabilità richiederà un'attesa piuttosto lunga.