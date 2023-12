STALKER 2: arriva un nuovo trailer per annunciare la fase finale dello sviluppo

Durante il PC Game Show è intervenuto Yevhen Grygorovyc, CEO di GSC Game World, il quale ha confermato che S.T.A.L.K.E.R. 2 ha ormai raggiunto la fase finale dello sviluppo e sarà rilasciato nel primo trimestre del 2024. In tale occasione, lo studio ha rilasciato anche un nuovo trailer piuttosto interessante.

"Questo rappresenta il più grande e complesso gioco della nostra vita. Era ambizioso già dall'inizio, ma si è evoluto nella sfida più grande" ha spiegato Grygorovic. "Ha un enorme significato e un profondo legame personale per noi, è stato realizzato affrontando le più forti condizioni di stress".

In effetti, non si può negare che S.T.A.L.K.E.R. 2 sia uno dei giochi ad aver affrontato lo sviluppo più difficile di sempre. GSC Game World aveva sede a Kiev e con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia lo studio è stato trasferito a Praga insieme a una parte degli sviluppatori. Altri sono rimasti nel proprio paese e altri ancora sono stati chiamati al fronte, alcuni dei quali non sono più tornati.

Come se la guerra tra i due paesi non fosse abbastanza, a marzo del 2022 lo studio ha subito un attacco informatico da parte di un gruppo di hacker russi che pretendeva la localizzazione del gioco nel proprio paese insieme ad altre richieste piuttosto bizzarre, considerando i rapporti tra le due nazioni. In quell'occasione c'è stata un'imponente fuga di notizie insieme alla pubblicazione di una build per sviluppatori rubata del gioco.

L'ultimo di "una serie di sfortunati eventi" si è verificato a settembre, quando l'ultimo piano del nuovo ufficio di Praga ha subito un incendio che lo ha completamente distrutto. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nell'incidente, ma S.T.A.L.K.E.R. 2 sembra davvero una corsa contro il fato.

Tutto questo, però, ha anche consentito al gioco di guadagnarsi il titolo di "Most Wanted Upcoming Game 2022" al PC Game Show, con il voto di 70 professionisti del settore. Al momento manca ancora una data esatta per il rilascio del gioco, ma dovrebbe essere condivisa entro le prossime settimane.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 era importante per noi già prima della guerra, ma adesso rappresenta un prodotto nazionale che dimostra al mondo l'indistruttibile spirito dell'Ucraina. Oggi qui celebriamo la nostra vittoria, mentre ci battiamo per il trionfo della nostra patria per il futuro" ha dichiarato Grygorovyc. "Sono sopraffatto dalla gioia nell'annunciare che S.T.A.L.K.E.R. 2 è entrato nella fase finale dello sviluppo. I compagni stalkers si riuniranno presto in 'The Zone'. Grazie a tutti per questo premio".