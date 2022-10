Square Enix registra il marchio 'Symbiogenesis': si tratta di Parasite Eve?

Recentemente Square Enix ha registrato un nuovo marchio che sembra fare riferimento a un videogioco ben noto ai più sfegatati fan del genere horror. Parliamo infatti di Parasite Eve, titolo richiamato dal trademark 'Symbiogenesis' depositato pochi giorni fa presso l'ufficio brevetti in Giappone. Con questa mossa il publisher nipponico potrebbe aver rivelato di essere al lavoro su un nuovo episodio dello storico franchise, assente sulla scena da fin troppo tempo.

Parasite Eve: Symbiogenesis sarà il prossimo capitolo della serie?

Rilasciato nel 1998 su PlayStation, Parasite Eve è ispirato all'omonimo romanzo di Hideaki Sena, opera da cui è stato tratto anche un film. Il successo del primo capitolo ha spinto Square a realizzare un sequel (Parasite Eve II, 2000) sempre per PlayStation. L'ultima apparizione del survival horror risale al 2010, anno in cui Square Enix ha pubblicato lo spin-off The 3rd Birthday, uno sparatutto in terza persona che poponeva una trama solo vagamente connessa agli eventi originali.

Molto presto i fan di Parasite Eve potrebbero dare il bentornato all'iconico horror, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Square Enix ha infatti registrato il marchio 'Symbiogenesis' per utilizzarlo in ambito commerciale: la registrazione è stata effettuata il 13 ottobre, ma è stata resa pubblica dallufficio brevetti giapponese solo in queste ore. Al seguente indirizzo è possibile trovare ulteriori dettagli, tra cui la connessione del marchio alle categorie 'software' e 'videogiochi'.

I fan di Parasite Eve avranno già riconosciuto il termine utilizzato da Square Enix per il suo nuovo trademark. La simbiogenesi è una teoria evolutiva articolata per la prima volta nel 1905 dal botanico russo Konstantin Mereschkowski e successivamente comprovata dalle prove microbiologiche di Lynn Margulis nel 1967. La storia di Parasite Eve è per l'appunto incentrata su questo concetto scientifico e, in particolare, sulle ricerche del brillante dottor Hans Klamp.

'Symbiogenesis' potrebbe dunque essere il sottotitolo del prossimo episodio di Parasite Eve o, probabilmente, il nome in codice utilizzato internamente da Square Enix per riferirsi ad una nuova iterazione del franchise. In ogni caso, la compagnia di Tokyo non ha ancora diramato un comunicato ufficiale e tutto ciò che abbiamo è la registrazione del suddetto marchio.

Curiosamente, anche Bandai Namco ha appena depositato un brevetto legato ad un nuovo misterioso titolo: 'Dream Match' potrebbe far riferimento a Famista Dream Match (2014), gioco lanciato sui dispositivi mobile Android e iOS, il cui servizio è stato interrotto il 23 giugno 2016. Il trademark in questione potrebbe pre-annunciare il ritorno del gioco sportivo o, in alternativa, l'imminente arrivo di un progetto del tutto inedito. Seguiremo con attenzione eventuali annunci.