Squadron 42: nuova finestra di lancio e un'ora di gameplay per lo spin-off di Star Citizen

In occasione del CitizenCon 2954, il team di Cloud Imperium Games ha svelato le ultime novità riguardanti Star Citizen e l'atteso Squadron 42. Quest'ultimo è tornato a mostrarsi in azione con un lungo filmato di gameplay - e c'è anche una finestra di lancio, sperando sia quella definitiva.

Sì, Squadron 42 è vivo e vegeto, a giudicare dall'ultima presentazione di Cloud Imperium Games. Nel corso delle celebrazioni del CitizenCon 2954 tenutesi lo scorso weekend, lo studio britannico ha svelato il periodo di uscita del modulo single player di Star Citizen, MMO spaziale in sviluppo da ben 14 anni ormai - e che ad oggi ha raccolto fondi per oltre 700 milioni di dollari.

Non solo, ma è stato condiviso un corposo trailer di gameplay con più di un'ora di gioco registrata in tempo reale. Possiamo quindi dare un nuovo sguardo ravvicinato a Squadron 42 e scoprire nuovi dettagli sull'ambiziosa esperienza narrativa che offrirà agli appassionati.

Squadron 42 nel 2026, la campagna durerà tra le 30 e le 40 ore

Come anticipatovi, gli spettatori del CitizenCon hanno assistito ad una corposa presentazione dedicata interamente a Squadron 42. La demo consisteva in circa 75 minuti di gioco in presa diretta, con una lunga sequenza estrapolata direttamente dall'avventura a giocatore singolo.

Nella clip compaiono alcuni dei protagonisti dello straordinario cast del gioco, come Henry Cavill, Gary Oldman e Gillian Anderson. Questi e altri leggendari attori, ricordiamo, hanno prestato volto e voce ai personaggi che guideranno l'alter ego controllato dal giocatore nel corso degli eventi di Squadron 42. A tal proposito, Cloud Imperium Games ha rivelato che la durata complessiva della campagna single player si aggirerà approssimativamente tra le 30 e le 40 ore.

La compagnia fondata da Chris Roberts, 'papà' dell'iconica serie Wing Commander, ha inoltre confermato la nuova finestra di lancio di Squadron 42: il gioco vedrà la luce nel 2026. A questo giro, il team supervisionato da Roberts si è dichiarato "fiducioso".

Ricordiamo, in ogni caso, che lo spin-off di Star Citizen era stato annunciato originariamente nel 2014 e il suo rilascio è stato posticipato diverse volte. Osservando il gioco attraverso i più recenti filmati, possiamo riconoscere lo stato avanzato della produzione, ma possiamo anche notare qualche bizzarro problema tecnico - come i personaggi che cambiano improvvisamente i propri connotati facciali - e alcune incertezze sul fronte prestazionale, a giudicare dai consistenti cali di frame.