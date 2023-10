Splinter Cell Remake: il gioco è in sviluppo, ma il rilascio sembra davvero lontano

Torna agli onori della cronaca uno dei titoli Ubisoft più attesi di sempre: Splinter Cell Remake, gioco annunciato circa due anni fa, ma rimasto finora nel completo silenzio. Ubisoft ha aperto nuove posizioni per lo studio di Toronto per lavorare a quello che, in realtà, ha più le sembianze di un reboot che di un remake del primo capitolo.

In particolare, sono 12 gli annunci pubblicati sul sito di Ubisoft tra cui: responsabile per gli effetti e l'illuminazione, animatore per il gameplay, narrative designer, artista delle texture e altro. Insomma, pare che Ubisoft voglia investire nel progetto che è ancora vivo e vegeto.

Tuttavia, così tante risorse e, soprattutto, i ruoli che dovranno ricoprire i neoassunti, lascia intendere che il progetto sia ancora in alto mare e a dir poco distante dal rilascio. Certo, ormai da qualche anno Ubisoft ha abituato i propri fan ad attese davvero notevoli. Basti pensare a produzioni come Skull and Bones, annunciato nel 2017 e di cui ad oggi non abbiamo ancora una data d'uscita.

Di Splinter Cell abbiamo ancora pochissime informazioni, ma qualcosa è già stato anticipato in precedenza. Abbiamo parlato di reboot, infatti, perché la software house ha chiarito che non si tratterà di una trasposizione uno a uno del gioco originale, ma sarà "riscritto e aggiornato" per attirare il pubblico attuale. In sostanza, si presenta come un gioco quasi del tutto nuovo.

Rimane solo da capire se rientri tra i franchise che Ubisoft ritiene colonne portanti del proprio business, o sia un progetto a bassa priorità. Nel secondo caso, l'attesa potrebbe richiedere diversi anni anche solo per avere qualche nuovo filmato.