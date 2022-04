Speciale sedie gaming: ecco le più convenienti ora su Amazon

Oggi diverse sedie gaming in offerta su Amazon . Queste sedie obbligano a mantenere una postura corretta e si rivelano indispensabili soprattutto per chi rimane molte ore davanti al computer, non necessariamente per il gioco, evitando dolori e conseguenze negative dovute all'esposizione prolungata al PC. La Oversteel ULTIMET viene offerta a un prezzo sensazionale, con rivestimento in nylon da 350 mm con pistone di Classe 3 e ruote da 50 mm. Andiamo invece su un brand più classico con la DXRacer, la quale molto raramente si trova sotto i 200 euro. Razer Iskur è invece il massimo della comodità, con supporto lombare integrato, pelle sintetica piacevole al tocco, cuscini in schiuma ad alta densità e braccioli 4D.

Più a buon mercato la Songmics, richiestissima e vendutissima, e la IntimaTe WM Heart, che riescono comunque a garantire comfort e ottima ergonomia, oltre che una moltitudine di regolazioni.

Altra offerta top è quella sulla Newskill Kitsune, anche qui poco più di 100 euro per una sedia ergonomica con braccioli ergonomici e regolabili in due direzioni (altezza e angolazione), base in nylon rinforzato con poggiapiedi a colori e schienale regolabile a 180 °.

Se invece siete interessati a una sedia gaming di fascia alta, la Corsair T3 è la migliore opzione per voi. Ergonomica, comoda e con telaio integrato in acciaio, viene venduta a un prezzo più basso rispetto all'effettivo valore della serie. Si può dire lo stesso di Sharkoon Skiller SGS2, che massimizza le qualità di questo ottimo brand. È molto grintosa Trust Gaming GXT 705, così come MSI MAG CH120, che vi permette di sfoggiare il logo MSI con una soluzione che offre tutte le caratteristiche per venire incontro alle esigenze dei giocatori più impegnati. A un prezzo leggermente più basso, interessante ed in offerta anche la Itek Gaming Chair Rhombus FF10 da un ottimo brand italiano.

Infine, una sedia più basilare, tra le più vendute su Amazon e ottima per l'ufficio.