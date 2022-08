Sony vuole portare un sacco di videogiochi al cinema: sta preparando un film su Gravity Rush?

Non è un segreto che Sony voglia portare gran parte dei successi legati a PlayStation sul grande schermo. Tuttavia, è una vera sorpresa scoprire che tra le mire della giapponese ci sarebbe anche un film dedicato a Gravity Rush, il noto RPG d'azione che fece parte del (poco) successo riscosso da PS Vita.

Per chi se lo fosse perso, infatti, Gravity Rush è un progetto nato su PS3, ma poi arrivato in un primo momento come esclusiva PS Vita. Il titolo fu diretto da Keichiiro Toyama (Silent Hill, Forbidden Siren) e rappresentò uno dei giochi di maggiore pregio per la portatile, tanto da essere poi trasposto anche su PS4, console sulla quale arrivò in esclusiva il secondo capitolo.

Il gioco era sviluppato da Japan Studio, studio sussidiario di Sony chiuso nel 2021 (in realtà si è fuso con il Team Asobi e altri studi SIE). Al momento, manca una conferma ufficiale e non ci sono ulteriori informazioni, se non che la regista Anna Mastro e la sceneggiatrice Emily Jerome sembrano coinvolte. Considerando i piani di Sony, non è da escludere che il successo del gioco possa aver spinto la società alla trasposizione cinematografica.

D'altronde, sono davvero tanti i progetti già annunciati da Sony Production tra cui un film su Gran Turismo, uno su Ghosts of Tsushima, una serie live-action su Twisted Metal e l'ormai imminente The Last Of Us in arrivo su HBO Max, senza dimenticare il film di Uncharted con Tom Holland arrivato nelle sale all'inizio dell'anno.