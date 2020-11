Sony promette di supportare il VRR su PS5 con un futuro aggiornamento

Sony ha confermato che attualmente PlayStation 5 non supporta il VRR (Variable Refresh Rate), al contrario di Microsoft Xbox Series X e S. Questa lacuna sarà tuttavia colmata con un futuro aggiornamento software che abiliterà la funzionalità sulle TV compatibili tramite HDMI 2.1. Anche i giochi dovranno però supportare il VRR, quindi starà agli sviluppatori sfruttare appieno le potenzialità della console.

Il Variabile Refresh Rate permette alla TV o al monitor a cui è collegata la console di aggiornare l'immagine a schermo sulla base di quanti frame vengono renderizzati: non c'è quindi un refresh rate fisso a 60 Hz, ma variabile a seconda degli fps prodotti dal SoC della console. Questo fa sì che il gameplay appaia più fluido e alcuni artefatti come il tearing spariscano. D'altronde è bene sapere che PS5, sempre tramite HDMI 2.1, supporta la risoluzione 4K a 120 Hz, estendendo quindi il refresh rate rispetto alla generazione precedente.

Steam supporta il DualSense di PS5

Sempre rimanendo in tema PS5, Valve ha annunciato l'arrivo del supporto al controller DualSense in Steam, seppur nella versione beta del client. I giochi che usano l'API Steam Input possono ora riconoscere il controller e sfruttarlo a dovere. "Il supporto completo del LED, del trackpad, delle funzionalità di vibrazione e di giroscopio è ora disponibile per la configurazione in giochi come Death Stranding, No Man's Sky, Horizon: Zero Down e molti altri", sottolinea Valve.

Da rilevare che Valve non fa menzione dei trigger adattivi del DualSense, che consentono di offrire una quantità variabile di resistenza con risultati in gaming molto interessanti in termini di esperienza. "Il controller PS5 si unisce agli oltre 200 dispositivi di input supportati dall'API, inclusi il controller PS4, il controller Switch Pro, le levette, i volanti, i dance pad e praticamente qualunque altro controller possa venirti in mente", aggiunge Valve.

Negli ultimi due anni, il numero medio di giocatori attivi su Steam che fanno uso di un controller è più che raddoppiato. "La percentuale di giocatori che usa il controller può facilmente raggiungere il 60%, o anche di più. Alcuni titoli, come i giochi di skateboard, hanno oltre il 90% di giocatori che usano controller per giocare. La crescita dell'uso dei controller è stata ancora maggiore tra i giocatori che usano i controller PlayStation, cresciuti negli ultimi due anni dal 10,9% al 21,6% di tutte le sessioni di gioco con controller su Steam".