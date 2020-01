Sony Playstation Store: ecco la classifica dei 20 giochi più scaricati durante il 2019

L'anno 2019 è terminato da pochi giorni e si cerca di realizzare di solito un resoconto di quello che è stato in diversi ambiti. Ecco che Sony, l'azienda tech nipponica, ha deciso di svelare la classifica dei 20 titoli di gioco che sono stati maggiormente scaricati dal Playstation Store ossia il negozio virtuale della console più venduta al mondo. Quali sono stati allora i titoli che hanno catturato maggiormente l'attenzione degli utenti? Ecco di seguito la classifica pubblicata direttamente sul sito ufficiale di Sony.

Sony Playstation: ecco la classifica dei giochi più scaricati

Che ci crediate o no ma al primo posto dei titoli più scaricati sul Playstation Store c'è un gioco uscito la bellezza di 7 anni fa. Parliamo infatti di GTA 5 ossia il videogioco di Rockstar Games che da subito ma anche a distanza di così tanti anni mantiene ancora salda la prima posizione come gioco più scaricato del 2019. Il titolo della software house americana permette ancora agli utenti di divertirsi a 360 gradi grazie alla sua caratteristica videoludica ma anche grazie agli aggiornamenti che la Rockstar Games continua a rilasciare.

Al secondo posto, nonostante sia uscito nel tardo 2019, si posiziona FIFA 20 ossia il classico titolo calcistico creato da EA Sports che riesce a destare un grandissimo interesse tra i patiti della Playstation e non solo. Il calcio è senza dubbio uno degli sport più seguiti nel quotidiano e dunque gli utenti cercano di replicare la realtà anche nella finzione del videogioco. Sul podio si posiziona poi "Minecraft" nella versione speciale per Playstation 4. Un gioco anche questo seguitissimo dai più giovani e non solo che aveva catturato l'attenzione inizialmente solo via PC ma che da tempo viene giocato anche nelle versioni console. Qui ottiene un meritato terzo posto in classifica grazie alla sua libertà di gioco e alle sue dinamiche poco "limitative".

Il resto della classifica vede giochi da sempre amati dagli utenti della Playstation come "Call fo Duty: Modern Warfare 2019" ma anche "Tom Clancy’s Rainbow Six Siege". Quindi "il fortunato "Red Dead Redemption 2", "The Forest" quindi "Rocket League", "Ea Sports Ufc 3" e "Crash Team Racing" per concludere la classifica della Top ten. Ecco invece tutta la classifica intera: