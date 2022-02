Sony PlayStation 5: con Amazon Prime una chance in più di acquistarla

A causa della crisi delle materie prime e dei semiconduttori, acquistare i prodotti tecnologici di nuova generazione è, purtroppo, diventato molto difficile. Motivo per cui le iniziative come quella di Amazon che qui vi raccontiamo possono essere di grande interesse. Il noto e-commerce ha infatti aggiornato la pagina prodotto di PlayStation 5 sottolineando come i membri Amazon Prime abbiano accesso prioritario a PlayStation 5 fino al 31 Marzo 2022.

Questo non vuol dire che gli utenti con sottoscrizione base non possano comprare la console di nuova generazione ma, semplicemente, che in caso di poche unità a disposizione verrà data precedenza a chi ha sottoscritto Amazon Prime. L'abbonamento di Amazon offre vari tipi di vantaggi, alcuni indirizzati proprio ai giocatori, eccoli qui di seguito.

Consegne in 1 ora (per alcune città)

Accesso a offerte anticipate

Spedizioni gratuite

Amazon Prime Video incluso con film e serie TV

Audible gratis per 90 giorni

Cloud illimitato per le Foto

Amazon Music Unlimited a un prezzo minore

Twitch Prime

Amazon Pantry

Amazon Famiglia 15% sconto su consegne periodiche