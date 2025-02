Sony ha scelto come rimborsare i giocatori per il down del PSN: non tutti l'hanno presa bene

Il PlayStation Network è andato offline un'intera giornata a causa di un "problema operativo" non meglio precisato. Per scusarsi, Sony offre 5 giorni di servizio gratuiti ai membri PS Plus. In molti, però, non la ritengono una compensazione adeguata.

Sony ha annunciato che tutti i membri di PlayStation Plus riceveranno automaticamente cinque giorni aggiuntivi di abbonamento come compensazione per il recente malfunzionamento del PlayStation Network.

Il disservizio, durato un'intera giornata, ha impedito ai giocatori di accedere ai titoli online e a quelli che richiedono l'accesso all'account PSN per funzionare. "Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo la comunità per la pazienza", ha dichiarato la casa nipponica, senza però fornire dettagli sulla causa del problema, limitandosi a parlare di un generico "problema operativo".

Network services have fully recovered from an operational issue. We apologize for the inconvenience and thank the community for their patience. All PlayStation Plus members will automatically receive an additional 5 days of service. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 9, 2025

La soluzione proposta da Sony non ha convinto tutti i giocatori. Molti ritengono che cinque giorni di abbonamento extra siano insufficienti, mentre altri hanno avanzato richieste più audaci, come un upgrade gratuito per i membri di PS Plus o un mese di abbonamento omaggio per i non iscritti, sottolineando che il problema ha colpito l'intera utenza PlayStation, non solo gli abbonati al servizio.

Particolarmente delusi anche i giocatori di Call of Duty, che si sono visti privati di buona parte del weekend con punti esperienza doppi in COD: Warzone e Black Ops 6. Insomma, i social si scatenati in una valle di lacrime di frignoni (passateci il termine...).

Un punto su cui molti hanno ragione è la scarsa comunicazione da parte di Sony durante il down: nessuna spiegazione, né una stima sui tempi di ripristino. Anche senza entrare nei dettagli tecnici, un aggiornamento più trasparente avrebbe potuto dimostrare maggiore attenzione verso i milioni di giocatori rimasti senza accesso ai servizi - o, peggio ancora, costretti a uscire di casa.