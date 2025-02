PlayStation Network down in tutto il mondo: impossibile il gioco online su PS4 e PS5

Da diverse ore PlayStation 5 e altre piattaforme gaming di Sony non riescono a connettersi al PlayStation Network (PSN) e non si sa quando il problema verrà risolto.

Il PlayStation Network, la rete di servizi di Sony che permette di giocare in multiplayer su PS5 e PS4, è irraggiungibile da ore in tutto il mondo; al momento non è chiaro quando verrà ripristinata né quale sia la ragione del down globale.

La pagina ufficiale sullo stato del PSN conferma i problemi che riguardano diversi aspetti del servizio come la gestione degli account, i giochi e i social, PlayStation Video e PlayStation Store, e relativa possibilità di acquistare nuovi prodotti.

L'effetto concreto del down è che i giocatori non possono accedere al servizio, giocare in multiplayer o giocare a giochi single player che richiedono la connessione e l'accesso online (i giochi offline sembrano funzionare). Quando si tenta di accedere a PSN si incontrano schermate di errore che recitano "La connessione al server è scaduta" o "Si è verificato un errore".