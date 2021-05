Sonic: un nuovo capitolo della serie principale arriverà nel 2022

Nel 2022 arriverà un nuovo capitolo della serie principale di Sonic per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Lo ha rivelato SEGA in occasione della diretta celebrativa sui 30 anni di Sonic The Hedgehog. Il gioco verrà sviluppato dallo stesso team che si è occupato di Sonic Generations e Sonic Forces, ma al momento i dettagli sono molto scarsi, al di là di questo teaser trailer.

Secondo rumor non confermati, questo gioco sarà molto diverso dalla tradizione Sonic. Dovrebbe essere, infatti, un gioco a mondo aperto con caratteristiche simili a The Legend of Zelda Breath of the Wild con elementi RPG, enigmi da risolvere e fasi di esplorazione. Il nome del nuovo Sonic dovrebbe essere Sonic Rangers.

Arriverà poi l'aggiornamento dell'iconico platform del 2010 Sonic Colors. Con il titolo di Sonic Colors: Ultimate, uscirà sia in versione fisica che digitale il 7 settembre 2021 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con una versione solo digitale su PC per Epic Games Store. Lo ha appena annunciato SEGA, con un nuovo trailer ricco di azione che offre ai fan uno sguardo alla brillante avventura intergalattica in 4K.

Sarà un Sonic molto colorato, dove il malvagio dottor Eggman ha costruito un gigantesco parco divertimenti interstellare pieno di incredibili giostre e attrazioni colorate, ma lo sta alimentando con una razza aliena che ha catturato chiamata "Wisps". I giocatori dovranno usare la velocità fulminea di Sonic per liberare i Wisps e apprendere i segreti dei loro poteri ed esplorare sei mondi colorati unici, ognuno pieno di pericolosi nemici e ostacoli da superare. Sonic verrà messo alla prova in questo entusiasmante viaggio per liberare i Wisps, i cui poteri mistici possono essere sfruttati per garantire abilità speciali.

Sony sta anche lavorando su Sonic Origins, una compilation che racchiude i capitoli classici della serie Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD.