Skyrim raggiunge il massimo potenziale grafico con una GeForce RTX 5090 e oltre 3.500 mod installate

Un numero straordinario di mod può trasformare qualsiasi gioco, e Skyrim: Anniversary Edition non fa eccezione. Con oltre 3.500 modifiche visive, il capolavoro di Bethesda raggiunge una qualità grafica senza precedenti quando viene eseguito su una GeForce RTX 5090. Grazie ai 32 GB di VRAM GDDR7, la GPU gestisce senza difficoltà il carico aggiuntivo generato da texture ad alta risoluzione, illuminazione avanzata ed effetti di Ray Tracing.

Il resto della configurazione utilizzata per questa impresa non è da meno. Un processore AMD Ryzen 7 9800X3D, affiancato da 64 GB di RAM a 6.000 MT/s, garantisce prestazioni fluide ed evita qualsiasi collo di bottiglia nell’esecuzione delle mod. Questa combinazione consente al gioco di girare in 8K a 60 FPS e di offrire un’esperienza visiva straordinaria.

Per semplificare l'installazione, è stato usato il pacchetto di mod Wunduniik (disponibile liberamente al download), il quale aumenta la qualità grafica del gioco con oltre 2.900 mod installate contemporaneamente e rende l’integrazione più semplice senza compromettere le prestazioni. Tuttavia, i requisiti minimi per giocare in 1080p a 60 FPS prevedono una GeForce RTX 3060 Ti, un Intel Core i7-9700K e 32 GB di RAM. Inoltre, è necessario almeno 450 GB di spazio di archiviazione disponibile per scaricare l’intero pacchetto di mod.

Il risultato finale è strabiliante e la qualità visiva di Skyrim con questi miglioramenti lo trasforma quasi in un gioco nuovo. Texture alle risoluzioni 2K, 4K e fino a 8K, illuminazione migliorata e ombre più realistiche sono solo alcune delle migliorie che si possono ammirare nel filmato che alleghiamo a questa pagina. Per chi desidera rivivere Skyrim con il massimo livello di dettaglio possibile, questa è un’opportunità unica per esplorare Tamriel come mai prima d’ora.