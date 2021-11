Skyrim Anniversary Edition in arrivo con contenuti da Oblivion e Morrowind

La nuova versione di Skyrim, prevista per l'11 novembre in occasione del decimo anniversario dal rilascio del gioco originale, introdurrà nuove quest che riporteranno alla memoria degli appassionati di The Elder Scrolls situazioni di gioco già vissute nei precedenti capitoli della serie, Oblivion e Morrowind. Le nuove missioni consentiranno di ripassare alcuni momenti topici della storia di Tamriel.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è previsto per l'11 novembre

In particolare, in The Cause i giocatori incontreranno il Mythic Dawn, che sta cercando di formare un nuovo portale dell'Oblivion. Nella missione i giocatori si imbatteranno in nemici inediti per Skyrim, così come nuovi luoghi e armi, oltre a un cavallo daedrico evocabile. Ghosts of the Tribunal, invece, consentirà di entrare in possesso di armi e armature che sono già state presenti in The Elder Scrolls III: Morrowind.

La Skyrim Anniversary Edition includerà anche quattro mod che normalmente vengono distribuite a pagamento create nell'ambito del Creation Club. Saints and Seducers è un'espansione completa conosciuta per essere la mod con la più grande quantità di contenuti, con una storia completamente nuova, nuovi set di armature, armi, manufatti e nemici. Rare Curios, invece, aggiunge le carovane Khajiit che consegnano merci rare provenienti dai lontani confini di Tamriel. Questi mercanti vendono nuovi ingredienti che consentono di preparare pozioni, frecce e veleni mai visti in Skyrim.

La creation Survival Mode offre una modalità di gioco completamente nuova che porta i giocatori a lottare con i nemici, tenersi al caldo, nutrirsi e riposarsi per rimanere in vita. La Fishing Mode, infine, introduce in Skyrim 20 nuove specie acquatiche, che il giocatore può catturare e tenere come animali domestici da posizionare in un acquario. Non manca una serie di missioni legate alla pesca.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition comprenderà anche un miglioramento grafico, evidenziato dal trailer rilasciato da Bethesda.