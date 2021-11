Skyrim Anniversary Edition: ecco i prezzi della nuova versione dell'RPG del 2011

L'11 novembre, a 10 anni esatti dal rilascio della versione originale, Skyrim: Anniversary Edition porterà in dote vari miglioramenti grafici e introdurrà nuovi contenuti, alcuni dei quali ispirati dai predecessori Morrowind e Oblivion. A pochi giorni dal rilascio, Bethesda ha rivelato i prezzi della nuova versione di Skyrim.

Skyrim Anniversary Edition a €54,99

La versione stand-alone, acquistabile presso vari rivenditori digitali, costerà €54,99, mentre l'upgrade rispetto alla Skyrim Special Edition rilasciata nel 2016 avrà un costo di €19,99. Per quanto riguarda le versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S l'upgrade grafico per poter sfruttare i loro hardware sarà gratuito per tutti coloro che hanno già acquistato la Anniversary Edition o la Special Edition. In altri termini, beneficeranno dei miglioramenti grafici e di tempi di caricamento inferiori ma, ovviamente, non dei contenuti della Anniversary Edition se avranno acquistato solo la Special Edition.

Rivelata al QuakeCon dello scorso agosto, la Anniversary Edition di Skyrim mette insieme Skyrim Special Edition e tutti i contenuti del Creation Club rilasciati fino a oggi, per un totale di oltre 500 elementi di gioco, tra cui missioni, dungeon, boss, armi e incantesimi. Il Creation Club è una selezione di contenuti creati dagli utenti, selezionati e approvati dalla stessa Bethesda.

La quale, inoltre, chiarisce che tutti gli obiettivi e i trofei conseguiti nella Special Edition verranno automaticamente trasferiti nella Anniversary Edition, ad eccezione di quei casi in cui si effettua l'upgrade dalla versione PlayStation 4 alla versione PlayStation 5.

Inoltre, vale la pena sottolineare che alcuni creatori di mod hanno avvertito che l'aggiornamento alla Anniversary Edition potrebbe comportare malfunzionamenti su alcune mod, in particolare quelle create utilizzando il popolare plug-in Skyrim Script Extender (SKSE).